هل الثلاجة تضمن سلامة الطعام دائمًا؟

قد يظن الكثيرون أن حفظ الطعام في الثلاجة يضمن سلامته، لكن الحقيقة أن بعض الأطعمة يمكن أن تتلوث حتى داخلها إذا لم تُحفظ بطريقة صحيحة. فعند ترك الطعام لفترات طويلة أو عدم تغطيته جيدًا، قد تنمو عليه بكتيريا ضارة تسبب التسمم الغذائي.



كما أن خلط الأطعمة النيئة مع المطبوخة داخل الثلاجة يزيد من خطر انتقال الجراثيم. لذلك يُنصح دائمًا بحفظ الطعام في أوعية محكمة الإغلاق، وضبط درجة حرارة الثلاجة بشكل مناسب، والتأكد من استهلاك الطعام خلال فترة قصيرة للحفاظ على الصحة.

