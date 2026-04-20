تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أمل جديد لمرضى السكتات الدماغية المتكررة
Lebanon 24
20-04-2026
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها علماء من
جامعة ماكماستر
الكندية أن عقار "أسونديكسيان" Asundexian التجريبي الجديد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة دون زيادة خطر النزيف.
شملت تجارب الدراسة أكثر من 12 ألف شخص من 37 دولة ممن عانوا من سكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة (انقطاع مؤقت في تدفق
الدم
إلى الدماغ)، وحصل قسم من المشاركين على الدواء الجديد، فيما حصل القسم الآخر على أدوية أخرى من مضادات الصفيحات التي تستخدم عادة للوقاية من السكتات الدماغية المتكررة.
وتبين للباحثين أن الذين تناولوا الـ "أسونديكسيان" انخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة بنسبة 6.2% مقابل 8.4% من المجموعة الأخرى، أي أن الخطر انخفض لديهم بنسبة 26%، كما انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، بما في ذلك النوبة القلبية والوفاة، دون ملاحظة أي زيادة في النزيف.
ويرجع العلماء هذا التأثير إلى أن الدواء يعمل بطريقة مختلفة عن العلاجات الحالية، إذ يُثبط العامل
الحادي عشر
النشط (XIa)، وهو بروتين يشارك في تكوين جلطات دموية خطيرة، ولكنه أقل أهمية في وقف النزيف، ورغم أن العقار لم يُعتمد بعد على نطاق واسع وما يزال في مرحلة الاختبارات، يرى الباحثون أنه قد يفتح المجال لوقاية أكثر أمانا من السكتات الدماغية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مراهقة أميركية تنشر الوعي بالسكتات الدماغية لدى الأطفال
Lebanon 24
مراهقة أميركية تنشر الوعي بالسكتات الدماغية لدى الأطفال
20/04/2026 17:25:20
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
20/04/2026 17:25:20
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنية مغناطيسية جديدة قد تقلّل خطر السكتة الدماغية.. تعرّف إليها
Lebanon 24
تقنية مغناطيسية جديدة قد تقلّل خطر السكتة الدماغية.. تعرّف إليها
20/04/2026 17:25:20
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل جديد لـ200 مليون مريض: دواء شهير يعالج عرقلة المشي
Lebanon 24
أمل جديد لـ200 مليون مريض: دواء شهير يعالج عرقلة المشي
20/04/2026 17:25:20
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة ماكماستر
روسيا اليوم
الحادي عشر
ماكماستر
روسيا
العلم
العلا
كندية
ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟
Lebanon 24
ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟
04:34 | 2026-04-20
20/04/2026 04:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تتفوّق على الحليب.. مصادر غنية بالكالسيوم قد لا تخطر على البال
Lebanon 24
أطعمة تتفوّق على الحليب.. مصادر غنية بالكالسيوم قد لا تخطر على البال
04:28 | 2026-04-20
20/04/2026 04:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس للعضلات فقط.. الكرياتين "حليف خفي" لعظام النساء وذاكرتهن بعد الخمسين
Lebanon 24
ليس للعضلات فقط.. الكرياتين "حليف خفي" لعظام النساء وذاكرتهن بعد الخمسين
01:39 | 2026-04-20
20/04/2026 01:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن الأطعمة فائقة التصنيع.. هكذا تؤثر على صحة القلب
Lebanon 24
تقرير عن الأطعمة فائقة التصنيع.. هكذا تؤثر على صحة القلب
01:25 | 2026-04-20
20/04/2026 01:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلفل الأحمر يتصدر… لكن سرّ المناعة ليس لونًا واحدًا!
Lebanon 24
الفلفل الأحمر يتصدر… لكن سرّ المناعة ليس لونًا واحدًا!
23:00 | 2026-04-19
19/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
20/04/2026 17:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24