Advertisement
صحة
مع التقدم في العمر... اليكم سر غذائي بسيط لضمان "شباب القلب"
Lebanon 24
20-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسات طبية حديثة عن دور محوري لنوع معين من الألياف يُعرف بـ "النشا المقاوم" في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة. ويعمل هذا المكون الغذائي كوقود للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز من صحة الجهاز الهضمي وينعكس إيجاباً على مرونة الشرايين ووظائف القلب.
ويوجد النشا المقاوم بكثرة في أطعمة بسيطة ومتاحة، أبرزها الموز الأخضر، والبقوليات، والحبوب الكاملة. واللافت في هذا السر الغذائي هو إمكانية زيادة نسبته في الأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز عبر طهيها ثم تبريدها قبل تناولها، حيث تؤدي عملية التبريد إلى تحويل النشا العادي إلى نشا مقاوم يصعب هضمه في الأمعاء الدقيقة، مما يقلل من امتصاص السكريات.
وتشير الأبحاث إلى أن إدراج هذه الأطعمة في
النظام الغذائي
اليومي يساعد في خفض مستويات
الكوليسترول
الضار وتقليل الالتهابات المزمنة، وهي العوامل الرئيسية المسببة لتصلب الشرايين.
ويؤكد الخبراء أن هذا التغيير البسيط في نمط الأكل يمثل استراتيجية فعالة لضمان استمرار "شباب القلب" والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية مع التقدم في السن.
Advertisement
Advertisement
