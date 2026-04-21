هل يعتبر الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟

لم تعد القهوة مجرد طقس صباحي أو جرعة طاقة يومية، بل تحولت إلى محور نقاش علمي متزايد حول تأثيرها على صحة البشرة، فالكافيين المكون الأساسي لها، هو مادة طبيعية توجد في أكثر من 60 نوعاً من النباتات، كما يضاف صناعياً إلى مشروبات الطاقة، وبعض المشروبات ، وحتى بعض الأدوية.



وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث الحديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين استهلاك الكافيين وصحة الجلد، بل وحتى العملية البيولوجية للشيخوخة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية: هل فنجان القهوة صديق البشرة أم عدوها الخفي؟

تشير الدراسات إلى تمتع الكافيين بتأثير مباشر على صحة البشرة على عدة مستويات:



• الكولاجين...بين الدعم والتثبيط

يتم تعريف الكولاجين على أنه البروتين المسؤول عن تماسك البشرة ومرونتها. وتشير بعض الدراسات المخبرية إلى تمتع الكافيين بتأثير على تصنيع الكولاجين بطرق متباينة؛ ففي حين تظهر بعض الأبحاث أن مستخلصات القهوة تدعم مرونة الجلد وتعزز مظهره الشاب، تبقى النتائج غير حاسمة تماماً بالنسبة للبشر.

في المقابل، تشير دراسات خلوية إلى أن الكافيين قد يثبط تصنيع الكولاجين في ظروف معينة، ما يعكس صورة علمية معقدة، يعتمد فيها التأثير على الجرعة، وطريقة الاستخدام.



• الجفاف وليونة البشرة

من أبرز النقاط المثيرة للجدل هو تأثير الكافيين على ترطيب البشرة. وتشير الأبحاث التي تم إجرائها في هذا المجال، إلى أن الاستهلاك المعتدل لا يبدو ضاراً، بل قد يرتبط بتحسين مرونة الجلد بفضل المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة. لكن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى الجفاف، ما ينعكس مباشرةً على مظهر البشرة، فتبدو أقل امتلاءً وأكثر عرضةً لظهور الخطوط الدقيقة.



• محاربة الالتهابات

يتمتع الكافيين بخصائص مضادة للالتهاب، إذ يساعد في تقليل الاحمرار والانتفاخ، كما يستخدم موضعياً في مستحضرات العناية بالبشرة لتخفيف الهالات والانتفاخ تحت العينين. وقد أظهرت مجموعة من الأبحاث أن الكافيين قادر على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد أبرز مسببات الالتهاب الجلدي.



الكافيين والشيخوخة البيولوجية

تؤكد الدراسات على وجود علاقة مباشرة بين الكافيين وشيخوخة البشرة.

• تعزيز إصلاح

تشير الأبحاث إلى إمكانية مساهمة الكافيين في دعم آليات إصلاح الحمض داخل الخلايا، ما يساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية. تعتبر هذه الخاصية مهمة، لأن تلف الحمض النووي يتسبب في تسريع شيخوخة الجلد.

• الحماية من الإجهاد التأكسدي

يعتبر الإجهاد التأكسدي العدو الأول للبشرة الشابة، وهنا يلعب الكافيين دوراً دفاعياً، إذ أظهرت بعض الدراسات أنه يحمي خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويقلل موت الخلايا. كما ثبت أنه يحد من شيخوخة الخلايا عبر تنشيط عمليات داخلية تخلص الخلايا من التلف.





هل يمكن للكافيين أن يزيد التجاعيد؟

الكافيين بحد ذاته لا يسبب التجاعيد، لكن تأثيره غير المباشر قد يفعل ذلك. فعندما يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى الجفاف، تصبح البشرة أقل مرونة، ما يجعل التجاعيد تبدو أكثر وضوحاً. وهذا يعني أن المشكلة ليست في الكافيين نفسه، في الكمية ونمط الاستهلاك.



أما القهوة المنزوعة الكافيين، فتحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للبشرة ولكنها تقدم تأثيراً أقل مقارنة بالقهوة العادية بسبب انخفاض نسبة الكافيين. بالتالي، يمكن اعتبارها خياراً وسطاً لمن يرغب في تقليل الكافيين دون خسارة الفوائد بالكامل.