صحة

المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ

21-04-2026 | 12:42
يُعدّ المشمش من الفواكه الصيفية المحبوبة التي تتميّز بطعمها الحلو المائل إلى الحموضة، ولونها البرتقالي الجذّاب. ينتشر في العديد من البلدان ذات المناخ المعتدل، ويُعتبر من الثمار الموسمية التي ينتظرها الناس كل عام لما تحمله من نكهة مميزة وفوائد صحية عديدة.

يحتوي المشمش على مجموعة مهمّة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين A الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العينين والبشرة، إضافة إلى فيتامين C الذي يعزّز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض. كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تُساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

ومن الناحية الصحية، يُعتبر المشمش خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون إلى اتباع نظام غذائي متوازن، فهو منخفض السعرات الحرارية مقارنةً بغيره من الفواكه، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف. ويُنصح بتناوله بانتظام لدوره في تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم عند استهلاكه باعتدال.

ولا تقتصر أهمية المشمش على تناوله طازجًا فقط، بل يمكن تجفيفه للحصول على “المشمش المجفف”، الذي يحتفظ بجزء كبير من قيمته الغذائية، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطباق والحلويات. كما يدخل في صناعة المربى والعصائر، ويُعد مكوّنًا أساسيًا في بعض الوصفات التقليدية.

في الختام، يُعتبر المشمش فاكهة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، ما يجعله خيارًا مثاليًا خلال فصل الصيف. لذلك، يُنصح بإدراجه ضمن النظام الغذائي للاستفادة من عناصره الغذائية، مع الحرص على تناوله بشكل معتدل لتحقيق أفضل فائدة ممكنة.
 
مواضيع ذات صلة
فوائد صحية واعدة للفانيليا.. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لا ترموا قشرة وبذور المانغو.. تخفي فوائد صحية مذهلة!
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 01:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

