12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
صحة
المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ
Lebanon 24
21-04-2026
|
12:42
يُعدّ المشمش من الفواكه الصيفية المحبوبة التي تتميّز بطعمها الحلو المائل إلى الحموضة، ولونها البرتقالي الجذّاب. ينتشر في العديد من البلدان ذات المناخ المعتدل، ويُعتبر من الثمار الموسمية التي ينتظرها الناس كل عام لما تحمله من نكهة مميزة وفوائد صحية عديدة.
يحتوي المشمش على مجموعة مهمّة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين A الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العينين والبشرة، إضافة إلى فيتامين C الذي يعزّز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض. كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تُساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.
ومن الناحية الصحية، يُعتبر المشمش خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون إلى اتباع نظام غذائي متوازن، فهو منخفض السعرات الحرارية مقارنةً بغيره من الفواكه، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف. ويُنصح بتناوله بانتظام لدوره في تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في
الدم
عند استهلاكه باعتدال.
ولا تقتصر أهمية المشمش على تناوله طازجًا فقط، بل يمكن تجفيفه للحصول على “المشمش المجفف”، الذي يحتفظ بجزء كبير من قيمته الغذائية، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطباق والحلويات. كما يدخل في صناعة المربى والعصائر، ويُعد مكوّنًا أساسيًا في بعض الوصفات التقليدية.
في الختام، يُعتبر المشمش فاكهة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، ما يجعله خيارًا مثاليًا خلال فصل الصيف. لذلك، يُنصح بإدراجه ضمن
النظام الغذائي
للاستفادة من عناصره الغذائية، مع الحرص على تناوله بشكل معتدل لتحقيق أفضل فائدة ممكنة.
مواضيع ذات صلة
فوائد صحية واعدة للفانيليا.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد صحية واعدة للفانيليا.. تعرفوا إليها
22/04/2026 01:32:19
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة
Lebanon 24
فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة
22/04/2026 01:32:19
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لا ترموا قشرة وبذور المانغو.. تخفي فوائد صحية مذهلة!
Lebanon 24
لا ترموا قشرة وبذور المانغو.. تخفي فوائد صحية مذهلة!
22/04/2026 01:32:19
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
Lebanon 24
لماذا الأطعمة المُرّة مفيدة؟.. فوائد صحية قد تغيّر نظرتك إليها
22/04/2026 01:32:19
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
Lebanon 24
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
15:04 | 2026-04-21
21/04/2026 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
Lebanon 24
ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
07:44 | 2026-04-21
21/04/2026 07:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل للقلب جوز البيكان أو الفول السوداني؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للقلب جوز البيكان أو الفول السوداني؟
03:47 | 2026-04-21
21/04/2026 03:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعتبر الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟
Lebanon 24
هل يعتبر الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟
01:57 | 2026-04-21
21/04/2026 01:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين D؟
Lebanon 24
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين D؟
01:22 | 2026-04-21
21/04/2026 01:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
Lebanon 24
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
07:03 | 2026-04-21
21/04/2026 07:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
01:15 | 2026-04-21
21/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
02:07 | 2026-04-21
21/04/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
10:00 | 2026-04-21
21/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
09:22 | 2026-04-21
21/04/2026 09:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:04 | 2026-04-21
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
07:44 | 2026-04-21
ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
03:47 | 2026-04-21
أيهما أفضل للقلب جوز البيكان أو الفول السوداني؟
01:57 | 2026-04-21
هل يعتبر الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟
01:22 | 2026-04-21
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين D؟
23:00 | 2026-04-20
مع التقدم في العمر... اليكم سر غذائي بسيط لضمان "شباب القلب"
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
22/04/2026 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
