تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
Lebanon 24
21-04-2026
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعتبر خضار الربيع من أفضل الخيارات الغذائية خلال هذا الفصل، لأنها خفيفة على المعدة وغنية بالألياف والماء، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية.
من أبرز هذه الخضار: السبانخ، الخس، الجرجير، الخيار، الكوسا، والهليون. هذه الأنواع تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن، خصوصًا فيتامين C وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم عملية الأيض في الجسم.
كما أن الألياف الموجودة فيها تُحسّن عملية الهضم وتساعد على تنظيم مستوى السكر في
الدم
، ما يقلل من تخزين الدهون. لذلك يُنصح بإدخالها يوميًا في الوجبات سواء على شكل سلطات أو عصائر خضراء أو أطباق جانبية.
باختصار، خضار الربيع ليست فقط غذاءً صحيًا، بل هي أيضًا خيار فعّال لمن يسعى إلى خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24