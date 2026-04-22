صحة
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
Lebanon 24
22-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلجأ كثيرون إلى مكملات المغنيسيوم لدعم النوم والعضلات، لكن طريقة تناوله قد تؤثر على تحمّل الجسم له. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن تناول المغنيسيوم على معدة فارغة قد يسبب بعض الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص.
وتشير التقارير إلى أن من أبرز هذه الأعراض الغثيان والإسهال وتقلصات البطن، خاصة عند تناول جرعات مرتفعة. ويعود ذلك إلى تأثير المغنيسيوم على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يسرّع حركة الأمعاء.
وفي المقابل، أظهرت الدراسات أن تناوله مع وجبة خفيفة أو طعام متوازن قد يقلل من هذه الأعراض، كما قد يساعد في تحسين امتصاصه داخل الجسم.
اختيار الطعام يؤثر على الامتصاص
ويلعب نوع الطعام دورًا مهمًا، إذ يُنصح بتناوله مع وجبات تحتوي على بروتين أو دهون صحية، مثل المكسرات أو الأفوكادو، ما يدعم امتصاصه ويخفف من تهيج المعدة.
وفي المقابل، قد تقلل الأطعمة الغنية بالألياف من امتصاص المغنيسيوم، لأنها تسرّع مرور الطعام في الجهاز الهضمي، ما يقلل فرصة امتصاص العنصر بشكل كامل.
وتختلف استجابة الجسم حسب نوع المغنيسيوم المستخدم، إذ تُعد بعض الأنواع، مثل “المغنيسيوم أوكسيد” و”سيترات”، أكثر احتمالًا للتسبب في اضطرابات هضمية. بينما تكون أنواع أخرى، مثل “غليسينات” و”ثريونيت”، أسهل في التحمل وأقل ارتباطًا بهذه الأعراض.
وقد يتفاعل المغنيسيوم مع بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية أو أدوية هشاشة العظام، ما قد يقلل من فعاليتها.
كما أن تناوله مع مكملات أخرى، مثل الكالسيوم أو الزنك، قد يؤثر على امتصاص هذه العناصر.
ورغم هذه الملاحظات، يظل المغنيسيوم آمنًا
بشكل عام
لمعظم الأشخاص، سواء تم تناوله مع الطعام أو بدونه، لكن الاستجابة تختلف من شخص لآخر.. وقد يكون تناول المغنيسيوم مع الطعام خيارًا أفضل لتقليل الأعراض الجانبية، مع مراعاة الجرعة المناسبة والحالة الصحية لكل فرد.
مواضيع ذات صلة
فيتامينات يفضل عدم تناولها على معدة فارغة.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
فيتامينات يفضل عدم تناولها على معدة فارغة.. اليكم ابرزها
22/04/2026 12:53:50
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
22/04/2026 12:53:50
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: يجب ألا تكون اجتماعات جنيف المقبلة مع موسكو وواشنطن فارغة من المضمون
Lebanon 24
زيلنسكي: يجب ألا تكون اجتماعات جنيف المقبلة مع موسكو وواشنطن فارغة من المضمون
22/04/2026 12:53:50
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
Lebanon 24
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
22/04/2026 12:53:50
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عام
الأفوكا
الملاح
الملا
روتي
تيار
غنيس
قد يعجبك أيضاً
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
Lebanon 24
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
02:00 | 2026-04-22
22/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
00:42 | 2026-04-22
22/04/2026 12:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد شرب الماء على الصحة العامة
Lebanon 24
فوائد شرب الماء على الصحة العامة
23:00 | 2026-04-21
21/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
Lebanon 24
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
15:04 | 2026-04-21
21/04/2026 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ
Lebanon 24
المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ
12:42 | 2026-04-21
21/04/2026 12:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
Lebanon 24
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
07:03 | 2026-04-21
21/04/2026 07:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
14:24 | 2026-04-21
21/04/2026 02:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
09:22 | 2026-04-21
21/04/2026 09:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
Lebanon 24
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
10:00 | 2026-04-21
21/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
02:00 | 2026-04-22
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
00:42 | 2026-04-22
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
23:00 | 2026-04-21
فوائد شرب الماء على الصحة العامة
15:04 | 2026-04-21
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
12:42 | 2026-04-21
المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ
07:44 | 2026-04-21
ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
