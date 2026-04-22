صحة

لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟

Lebanon 24
22-04-2026 | 04:00
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
يلجأ كثيرون إلى مكملات المغنيسيوم لدعم النوم والعضلات، لكن طريقة تناوله قد تؤثر على تحمّل الجسم له. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن تناول المغنيسيوم على معدة فارغة قد يسبب بعض الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص.

وتشير التقارير إلى أن من أبرز هذه الأعراض الغثيان والإسهال وتقلصات البطن، خاصة عند تناول جرعات مرتفعة. ويعود ذلك إلى تأثير المغنيسيوم على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يسرّع حركة الأمعاء.

وفي المقابل، أظهرت الدراسات أن تناوله مع وجبة خفيفة أو طعام متوازن قد يقلل من هذه الأعراض، كما قد يساعد في تحسين امتصاصه داخل الجسم.
اختيار الطعام يؤثر على الامتصاص
ويلعب نوع الطعام دورًا مهمًا، إذ يُنصح بتناوله مع وجبات تحتوي على بروتين أو دهون صحية، مثل المكسرات أو الأفوكادو، ما يدعم امتصاصه ويخفف من تهيج المعدة.

وفي المقابل، قد تقلل الأطعمة الغنية بالألياف من امتصاص المغنيسيوم، لأنها تسرّع مرور الطعام في الجهاز الهضمي، ما يقلل فرصة امتصاص العنصر بشكل كامل.

وتختلف استجابة الجسم حسب نوع المغنيسيوم المستخدم، إذ تُعد بعض الأنواع، مثل “المغنيسيوم أوكسيد” و”سيترات”، أكثر احتمالًا للتسبب في اضطرابات هضمية. بينما تكون أنواع أخرى، مثل “غليسينات” و”ثريونيت”، أسهل في التحمل وأقل ارتباطًا بهذه الأعراض.
وقد يتفاعل المغنيسيوم مع بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية أو أدوية هشاشة العظام، ما قد يقلل من فعاليتها.

كما أن تناوله مع مكملات أخرى، مثل الكالسيوم أو الزنك، قد يؤثر على امتصاص هذه العناصر.

ورغم هذه الملاحظات، يظل المغنيسيوم آمنًا بشكل عام لمعظم الأشخاص، سواء تم تناوله مع الطعام أو بدونه، لكن الاستجابة تختلف من شخص لآخر.. وقد يكون تناول المغنيسيوم مع الطعام خيارًا أفضل لتقليل الأعراض الجانبية، مع مراعاة الجرعة المناسبة والحالة الصحية لكل فرد.
مواضيع ذات صلة
فيتامينات يفضل عدم تناولها على معدة فارغة.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: يجب ألا تكون اجتماعات جنيف المقبلة مع موسكو وواشنطن فارغة من المضمون
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-04-22
Lebanon24
00:42 | 2026-04-22
Lebanon24
23:00 | 2026-04-21
Lebanon24
15:04 | 2026-04-21
Lebanon24
12:42 | 2026-04-21
Lebanon24
07:44 | 2026-04-21
