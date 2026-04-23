ما الحقيقة المدهشة وراء انخفاض النبض؟

يؤكد الدكتور أبيّان، اختصاصي أمراض القلب، أن انخفاض عدد ضربات القلب أثناء الراحة ليس بالضرورة علامة خطر، بل قد يكون مؤشراً على صحة قلبية ممتازة.



ويوضح أن ما يُعرف بـ بطء القلب الفيزيولوجي هو حالة يكون فيها معدل النبض أقل من 60 نبضة في الدقيقة، وغالباً ما تُلاحظ لدى الأشخاص الرياضيين أو ذوي اللياقة البدنية العالية.

ويقول أبيّان: "بعيداً عن كونه مصدر قلق، فإن بطء القلب الفيزيولوجي هو في الواقع علامة على قلب صحي وفعّال"، مشيراً إلى أن القلب في هذه الحالة يضخ كمية أكبر من مع كل نبضة، ما يقلل حاجته إلى التكرار.



ويضيف أن التكيف مع التمارين المنتظمة، خاصة تمارين التحمل، يؤدي إلى تحسين كفاءة القلب وتقوية الجهاز العصبي المسؤول عن تنظيم النبض، وهو ما يفسر انخفاض معدل ضربات القلب لدى الرياضيين وزيادة قدرتهم على التحمل.



ويشرح أن هذا التكيف يقلل استهلاك القلب للأكسجين، ويخفف من إجهاده على المدى ، ما قد ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.

لكن الطبيب يشدد على ضرورة التمييز بين البطء الطبيعي والمرَضي، فالحالة غير الطبيعية قد ترافقها أعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، الإغماء، أو ألم ، وقد تشير إلى خلل في النظام الكهربائي للقلب.



وتوضح أن انخفاض النبض قد يكون طبيعياً، لكنه يحتاج إلى تقييم إذا ترافق مع أعراض غير معتادة.



ويختتم أبيّان نصيحته بالقول إن "غياب الأعراض لدى الأشخاص النشطين يجعل انخفاض النبض غالباً حالة طبيعية لا تستدعي القلق، لكن الفحص الطبي يظل الخيار الأفضل عند الشك". (إرم نيوز)