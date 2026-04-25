3 عادات يومية تُضعف الجسم تدريجياً وتؤثر على الصحة العامة!

تُسهم بعض التي يمارسها كثيرون دون إدراك أثرها التراكمي على الجسم في زيادة المخاطر الصحية ، مثل زيادة الوزن، وأمراض القلب، واضطرابات النوم، وتراجع اللياقة البدنية. وفي هذا السياق، أوضح خبير اللياقة البدنية والتغذية العلاجية الدكتور معتز القيعي أن تدهور الصحة لا يحدث بشكل مفاجئ، بل يكون غالبًا نتيجة سلوكيات يومية خاطئة تستمر لفترات طويلة دون تعديل، بحسب موقع "صدى البلد"، مشيرًا إلى ثلاث عادات شائعة تُعد من أبرز العوامل التي تُضعف الجسم تدريجيًا وتؤثر على كفاءة أعضائه الحيوية.

الطعام غير الصحي

الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة يسبب مشكلات صحية متعددة، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات والصوديوم. ومع الاستمرار في هذا النمط الغذائي، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع الضار، وضعف صحة القلب والشرايين، وارتفاع خطر الإصابة بالسكري. لذلك يُنصح بالاعتماد على الغذاء الطبيعي مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية والحبوب الكاملة.

السهر وقلة النوم

قلة النوم لا تؤثر فقط على النشاط والتركيز، بل تمتد تداعياتها إلى الصحة العامة. فمع الاستمرار في السهر، قد يظهر ارتفاع في ضغط ، وضعف في المناعة، واضطراب في الهرمونات، إضافة إلى زيادة الشهية وتراكم الدهون، فضلاً عن التوتر وسوء المزاج. لذلك يحتاج الجسم إلى عدد ساعات نوم منتظمة يوميًا للحفاظ على توازنه الصحي.

قلة الحركة

الجلوس لفترات طويلة، خصوصًا مع طبيعة العمل المكتبي، يؤدي إلى انخفاض معدل حرق السعرات ويؤثر على الدموية والعضلات. ومن أبرز أضراره زيادة الدهون في الجسم، وتراجع اللياقة البدنية، وآلام الظهر والمفاصل، وبطء الدورة الدموية، وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ويُنصح بالمشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

كيف تبدأ تحسين صحتك؟

تحسين الصحة لا يتطلب تغييرات كبيرة أو مفاجئة، بل يمكن البدء بخطوة بسيطة واحدة يوميًا والاستمرار عليها. ومع الوقت، تساهم هذه العادات الصغيرة في إحداث فرق واضح في الصحة وجودة الحياة.