صحة
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
Lebanon 24
26-04-2026
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة ماريا كوستيليوفا إلى أن تناول الأدوية مع بعض الأطعمة والمشروبات يؤثر بصورة مباشرة على فعاليتها ويقلل من تأثيرها العلاجي.
وقالت: "يفضل تناول أقراص الدواء مع الماء، لأن الشاي والقهوة قد يؤثران على فعالية بعض الأدوية، لاحتواء هذه المشروبات على التانينات، وهي مواد قابضة.، يمكن أن ترتبط ببعض الأدوية، مثل الأدوية التي تحتوي على الحديد، ما يقلل من فعاليتها. لذلك من الأفضل صباحا تأجيل تناول الأدوية لمدة 1-2 ساعة على الأقل بعد شرب القهوة أو الشاي".
كما يجب تجنب تناول مضادات الحيوية مع منتجات الألبان، لأنها تعيق امتصاص الأدوية وتشكل مركبات غير قابلة للذوبان. وقد يكون لمكملات المغنيسيوم والحديد تأثير مماثل. علاوة على ذلك، لا ينصح بتناول فيتامين С مع حبوب منع الحمل.
وقالت: "يحدث هذا لأن فيتامين С ينافس هرمون الإستراديول على مستوى المستقبلات في الأمعاء، ما يزيد من تركيزه".
وتحث كوستيليوفا على الفصل بين تناول مضادات الحيوية والأدوية التي تقلل من حموضة المعدة، مشيرة إلى أن ذلك سيقلل من فعالية الأدوية.
وأضافت: "قد تبطئ المواد الموجودة في الأطعمة النباتية، مثل عصير الغريب فروت، عملية تحويل العديد من الأدوية إلى نواتج أيضية في الكبد. وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى بعض الأدوية، مثل الستاتينات، ما قد يسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها".
كما أكدت على أهمية تجنب الأطعمة الغنية بفيتامين К (الخضراوات الورقية) عند تناول الأدوية التي تؤثر على تخثر
الدم
. لأنه يقلل من فعالية الأدوية ويزيد من خطر تجلط الدم.
وقالت: "يجب عند تناول مضادات الاكتئاب، تجنب أطعمة مثل الأجبان المعتقة واللحوم المدخنة والأطعمة المخمرة، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع". (روسيا اليوم)
