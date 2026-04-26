ما هي العلامات التي تنذر بتجفاف الجسم؟

يعد التجفاف (نقص السوائل في الجسم) من المشكلات التي قد تسبب أعراضا صحية مزعجة، مثل الصداع وآلام في العضلات، وقد تترك تأثيرات خطيرة على الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى.

ونشر موقع "Focus Online" تقريرا حول الموضوع أشار فيه إلى بعض العلامات التحذيرية لنقص السوائل في الجسم، والتي قد لا يعيرها البعض اهتماما أحيانا.



وبحسب التقرير الذي أعدّه بعض خبراء الصحة فإن أبرز علامات نقص السوائل في الجسم تشمل: الصداع، والإرهاق، وانخفاض التركيز، وجفاف الجلد والأغشية المخاطية، ومشاكل في الهضم مثل الإمساك.



كما نوه التقرير إلى علامتين إضافيتين محتملتين للتجفاف، هما ظهور هالات سوداء تحت العينين، وتدهور عام في الحالة الصحية.

ويحذر خبراء الصحة أيضا من أن حالات التجفاف الحاد قد تظهر لها عدة أعراض منها: قلة أو انعدام التبول، أو خروج البول من الجسم بلون داكن، انخفاض ضغط ، تسرع نبضات القلب، مشكلات في النوم، الجفاف الشديد للفم والجلد والأغشية المخاطية، قد يسبب النقص الحاد في السوائل في الجسم أحيانا الهذيان أو فقدان الوعي.



وينصح الأطباء بتناول كميات كافية من السوائل والماء يوميا، خصوصا لمن يعيشون في بيئات حارة أو يمارسون نشاطات بدنية مكثفة، نظرا لأهمية السوائل في الحفاظ على صحة الجسم وخصوصا الجهاز العضلي والدم و الكلى والجهاز العصبي. (روسيا اليوم)