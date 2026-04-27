تنبيه صحي هام.. 7 علامات تؤكد أن جسمك يعاني من نقص السوائل

حذر تقرير صحي من تجاهل 7 علامات رئيسية تنذر بنقص السوائل في الجسم، مؤكداً أن الجفاف قد يؤدي إلى مضاعفات صحية إذا لم يتم تداركه سريعاً.



وتشمل هذه العلامات الشعور المستمر بالعطش وجفاف الفم، وتغير لون البول إلى الداكن، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق غير المبرر والصداع المتكرر. كما أشار التقرير إلى أن الدوار، وتشنج العضلات، وجفاف الجلد وفقدان مرونته، تعد مؤشرات قوية على حاجة الجسم الملحة للمياه. وشدد الخبراء على ضرورة شرب الماء بانتظام طوال اليوم، وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد، لضمان كفاءة عمل الأعضاء الحيوية والحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز.





