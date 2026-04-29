تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
29-04-2026
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يرى العلماء أن المرونة النفسية هي قدرة الإنسان على إعمال العقل بشكل سليم أو تغيير طريقة تفكيره بهدوء عند مواجهة مواقف تبعث على التوتر أو القلق، وقد تثير الفزع في نفوس الآخرين، وهو ما يعرف باسم رباطة الجأش.
وأجرى فريق من الباحثين في
الولايات المتحدة
دراسة لمعرفة العوامل التي تساعد الشخص على اكتساب المرونة النفسية، مع القدرة على
التحكم في
الانفعالات والسلوكيات والأفكار في المواقف الصعبة أو الظروف المتغيرة، وفق وكالة "د ب أ".
وتقول الباحثة لينا بيجداش
أستاذ مساعد
علوم الصحة بجامعة بينجهامتون في شمال
نيويورك
إن "المرونة النفسية هي القدرة على تغيير طريقة التفكير في موقف معين، ثم استخدام الموارد العقلية للتغلب على التوتر والقلق". وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of American College Health، سلطت الباحثة الضوء على مجموعة من العوامل التي تساعد في اكتساب هذه الصفات وتنميتها لدى الإنسان.
وشملت الدراسة 401 من الطلاب الجامعيين، من بينهم 58% من الفتيات، حيث قام الباحثون بتسجيل عاداتهم الغذائية وأوقات نومهم ومعدلات ممارستهم للتدريبات الرياضية، وما إذا كانوا يتناولون كحوليات أو مواد مخدرة.
ووجد الباحثون أن تناول الإفطار خمس مرات أسبوعيا أو أكثر مع ممارسة التدريبات البدنية لمدة عشرين دقيقة على الأقل يوميا تساعد في اكتساب قدر أكبر من المرونة النفسية، في حين أن تناول الوجبات السريعة، والعمل حتى الساعات المتأخرة من الليل، وتعاطي المواد المخدرة يقلل من المرونة النفسية للشخص.
وتوصل الباحثون أيضا إلى أن تناول زيت السمك أربع أو خمس مرات أسبوعيا يساعد أيضا في اكتساب المرونة النفسية.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة لينا بيجداش قولها "
إذا كنت
تبحث عن المرونة النفسية، فعليك تناول إفطار صحي والنوم ست ساعات على الأقل ليلاً وتناول القليل من زيت السمك".
Advertisement
الولايات المتحدة
أستاذ مساعد
التحكم في
نيويورك
إذا كنت
الرياض
رياضي
الصفا
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24