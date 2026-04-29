تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات

يرى العلماء أن المرونة النفسية هي قدرة الإنسان على إعمال العقل بشكل سليم أو تغيير طريقة تفكيره بهدوء عند مواجهة مواقف تبعث على التوتر أو القلق، وقد تثير الفزع في نفوس الآخرين، وهو ما يعرف باسم رباطة الجأش.



وأجرى فريق من الباحثين في دراسة لمعرفة العوامل التي تساعد الشخص على اكتساب المرونة النفسية، مع القدرة على الانفعالات والسلوكيات والأفكار في المواقف الصعبة أو الظروف المتغيرة، وفق وكالة "د ب أ".



وتقول الباحثة لينا بيجداش علوم الصحة بجامعة بينجهامتون في شمال إن "المرونة النفسية هي القدرة على تغيير طريقة التفكير في موقف معين، ثم استخدام الموارد العقلية للتغلب على التوتر والقلق". وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of American College Health، سلطت الباحثة الضوء على مجموعة من العوامل التي تساعد في اكتساب هذه الصفات وتنميتها لدى الإنسان.

وشملت الدراسة 401 من الطلاب الجامعيين، من بينهم 58% من الفتيات، حيث قام الباحثون بتسجيل عاداتهم الغذائية وأوقات نومهم ومعدلات ممارستهم للتدريبات الرياضية، وما إذا كانوا يتناولون كحوليات أو مواد مخدرة.



ووجد الباحثون أن تناول الإفطار خمس مرات أسبوعيا أو أكثر مع ممارسة التدريبات البدنية لمدة عشرين دقيقة على الأقل يوميا تساعد في اكتساب قدر أكبر من المرونة النفسية، في حين أن تناول الوجبات السريعة، والعمل حتى الساعات المتأخرة من الليل، وتعاطي المواد المخدرة يقلل من المرونة النفسية للشخص.



وتوصل الباحثون أيضا إلى أن تناول زيت السمك أربع أو خمس مرات أسبوعيا يساعد أيضا في اكتساب المرونة النفسية.



ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة لينا بيجداش قولها " تبحث عن المرونة النفسية، فعليك تناول إفطار صحي والنوم ست ساعات على الأقل ليلاً وتناول القليل من زيت السمك".