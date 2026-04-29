هل يكون توقيت تناول البروتين مؤثراً على بناء العضلات؟

29-04-2026 | 04:00
هل يكون توقيت تناول البروتين مؤثراً على بناء العضلات؟
رغم شيوع فكرة "النافذة الابتنائية" بعد التمرين، تشير أبحاث حديثة إلى أن توقيت تناول البروتين ليس العامل الحاسم في بناء العضلات.

وبحسب تقرير في موقع "Verywell Health"، فإن الأهم هو الحصول على كمية كافية من البروتين على مدار اليوم.

وتشير المعطيات إلى أن "النافذة الابتنائية" تُعرّف عادة بأنها فترة من 30 إلى 60 دقيقة بعد التمرين، يُعتقد أنها الأفضل لتناول البروتين.
لكن تحليلات حديثة أظهرت أن هذه الفترة قد تمتد إلى 4 أو حتى 6 ساعات قبل أو بعد التمرين، ما يعني أن التوقيت ليس ضيقاً كما كان يُعتقد.

الكمية تتفوق على التوقيت
وتوضح الدراسات أن الجسم يستفيد من البروتين سواء تم تناوله قبل التمرين أو بعده، طالما يتم توزيعه بشكل منتظم خلال اليوم.

ويحتاج الشخص العادي إلى نحو 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزنه يومياً، بينما قد يحتاج من يسعون لبناء العضلات إلى ما بين 1.2 و2 غرام لكل كيلوغرام.

ورغم انتشار مكملات البروتين، يوصي الخبراء بالحصول عليه من الغذاء الطبيعي، مثل اللحوم والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان، مع استخدام المكملات عند الحاجة فقط، كما أن بعض المكملات قد لا تكون منظمة بشكل كافٍ، ما يثير تساؤلات حول جودتها.

ولا يعتمد بناء العضلات على البروتين وحده، إذ تلعب التمارين، خاصة تمارين المقاومة، دوراً أساسياً في تحفيز نمو العضلات، كما أن الكربوهيدرات توفر الطاقة اللازمة، في حين يساهم الترطيب الجيد في تحسين التعافي العضلي.

فهم أدق للآلية
وتشير هذه النتائج إلى أن العضلات تظل قادرة على الاستفادة من البروتين لفترة تصل إلى 24 ساعة بعد التمرين، ما يقلل من أهمية التوقيت الدقيق.

ورغم ذلك، قد يكون تناول البروتين قبل التمرين وبعده مفيداً، لكن ليس بشكل حاسم أو إلزامي، بينما يوضح هذا التوجه أن بناء العضلات يعتمد على نمط غذائي متوازن ومستمر، حيث تبقى الكمية الإجمالية للبروتين والنشاط البدني العاملين الأهم، وليس توقيت الوجبة وحده.
مواضيع ذات صلة
أفضل وقت لتناول لوح البروتين للحصول على الطاقة والتعافي
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكون توقيت الوجبات المفتاح السحري للحفاظ على الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أفضل توقيت لتناول الفاكهة لتعزيز الطاقة وتحسين النوم وفقدان الوزن؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 11:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-04-29
Lebanon24
01:08 | 2026-04-29
Lebanon24
23:00 | 2026-04-28
Lebanon24
15:20 | 2026-04-28
Lebanon24
12:36 | 2026-04-28
Lebanon24
10:30 | 2026-04-28
