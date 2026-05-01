ماء البصل.. فوائد طبيعية للشعر والبشرة

ماء البصل يُعتبر من الوصفات الطبيعية الشائعة لما يحتويه البصل من عناصر مفيدة مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات.



من أبرز فوائده أنه قد يساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه، إذ يُستخدم أحياناً على فروة الرأس لتحسين الدموية وتقليل تساقط الشعر. كما يُعتقد أنه يساهم في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا.



ويُقال أيضاً إن ماء البصل قد يساعد في تحسين صحة البشرة من خلال تقليل الالتهابات، إضافة إلى دوره المحتمل في دعم صحة القلب عبر المساهمة في خفض مستويات .



ورغم هذه الفوائد، يُنصح باستخدامه باعتدال والتأكد من عدم وجود حساسية، كما يُفضل استشارة مختص قبل استخدامه بشكل منتظم لأغراض .

