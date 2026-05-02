|
صحة
بارقة أمل لمرضى سرطان الدم.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
02-05-2026
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت تجربة في مرحلة مبكرة إلى أن نوعا معدلا من العلاج بخلايا "كار-تي" قد يجنب مرضى سرطان
الدم
الحاجة إلى العلاج الكيميائي السام الذي يعطى عادة بشكل مسبق.
ويعتمد العلاج بخلايا "كار-تي" على خلايا مناعية تسمى الخلايا التائية التي تستخرج من دم المريض وتعدل لإنتاج بروتين يستهدف السرطان وتتكاثر حتى تصل إلى ملايين الخلايا قبل إعادة حقنها في المريض.
وعادة ما تعطى أدوية العلاج الكيميائي السامة مسبقا لتثبيط جهاز المناعة وتعزيز فعالية خلايا "كار-تي".
واستخدمت النسخة المعدلة، التي تم اختبارها في المرحلة الأولى من التجارب، نوعا محددا من الخلايا التائية يعرف باسم الخلايا الجذعية التائية ذات الذاكرة والتي تستطيع تجديد نفسها وتعيش لسنوات وتتحول إلى مجموعات فرعية عديدة أخرى من الخلايا التائية.
وفي هذه الدراسة، أعيد حقن مجموعة من المرضى المصابين بأنواع مختلفة من سرطانات الدم، والذين لم ينجح علاجهم بزرع نخاع العظم، بالخلايا الجذعية التائية ذات الذاكرة.
وحقنت مجموعة أخرى بخلايا "كار-تي" العادية، وهو علاج لم يمض على استخدامه سوى 10 سنوات تقريبا، ولم يتلق أي من المرضى علاجا كيميائيا مسبقا.
وبلغت نسبة الاستجابة الكاملة، والتي اختفى فيها السرطان، 45 بالمئة في مجموعة العلاج بالخلايا الجذعية التائية مقارنة مع 10 بالمئة في المجموعة الأخرى.
وقال الباحثون في دورية "سيل" أو "الخلية" إن معدلات الاستجابة الإجمالية كانت متقاربة في المجموعتين من الناحية الإحصائية.
وذكر المسؤول عن الدراسة لوكا جاتينوني من معهد لايبنيتس للعلاج المناعي في ريغنسبورغ بألمانيا في بيان "رؤية استجابات كاملة لدى المرضى عند جرعات منخفضة بدون علاج كيميائي مسبق، يؤكد نتائج العمل على مدى سنوات في المرحلة قبل السريرية ويفتح فصلا جديدا في تصميم خلايا كار-تي".
وتكاثرت الخلايا الجذعية التائية ذات الذاكرة بشكل أسرع وعملت لفترة أطول من خلايا "كار-تي" العادية، رغم أن
المجموعة الثانية
تلقت 290 مليون خلية معدلة في المتوسط مقابل 66 مليونا في مجموعة الخلايا الجذعية ذات الذاكرة.
وكان متوسط الوقت اللازم لظهور الأعراض الجانبية أو تفاقم المرض متقاربا أيضا، وبلغ 3.3 شهر في مجموعة المرضى الذين خضعوا للعلاج بخلايا "كار-تي" العادية، و4.9 شهر في المجموعة التي خضعت للعلاج بخلايا "كار-تي" الجذعية.
وتجاوزت فترة عدم تفاقم المرض لدى أربعة من متلقي العلاج بالخلايا الجذعية التائية عامين.
وأفاد الباحثون بأن المرضى في مجموعة الخلايا الجذعية ذات الذاكرة سجلوا أيضا معدلات ظهور أقل لأعراض الالتهاب الشائعة والتي قد تكون خطيرة عندما تصبح خلايا "كار-تي" مفرطة النشاط في الجسم.
مواضيع ذات صلة
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
02/05/2026 12:09:06
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات كوفيد أو الإنفلونزا الشديدة قد تزيد خطر سرطان الرئة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
إصابات كوفيد أو الإنفلونزا الشديدة قد تزيد خطر سرطان الرئة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
02/05/2026 12:09:06
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
02/05/2026 12:09:06
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
02/05/2026 12:09:06
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي وصفة العلم لبشرة أكثر حيوية؟
Lebanon 24
ما هي وصفة العلم لبشرة أكثر حيوية؟
03:00 | 2026-05-02
02/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد البازلاء للصحة: بروتين وألياف وفيتامينات
Lebanon 24
فوائد البازلاء للصحة: بروتين وألياف وفيتامينات
23:00 | 2026-05-01
01/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سن اليأس عند المرأة: مكملات رائجة… لكن فعاليتها ما زالت موضع شك
Lebanon 24
سن اليأس عند المرأة: مكملات رائجة… لكن فعاليتها ما زالت موضع شك
15:28 | 2026-05-01
01/05/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الكرز للجسم.. مناعة أقوى وقلب صحي
Lebanon 24
فوائد الكرز للجسم.. مناعة أقوى وقلب صحي
15:14 | 2026-05-01
01/05/2026 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماء البصل.. فوائد طبيعية للشعر والبشرة
Lebanon 24
ماء البصل.. فوائد طبيعية للشعر والبشرة
13:09 | 2026-05-01
01/05/2026 01:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
16:00 | 2026-05-01
01/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
00:23 | 2026-05-02
02/05/2026 12:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
12:00 | 2026-05-01
01/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
03:00 | 2026-05-02
ما هي وصفة العلم لبشرة أكثر حيوية؟
23:00 | 2026-05-01
فوائد البازلاء للصحة: بروتين وألياف وفيتامينات
15:28 | 2026-05-01
سن اليأس عند المرأة: مكملات رائجة… لكن فعاليتها ما زالت موضع شك
15:14 | 2026-05-01
فوائد الكرز للجسم.. مناعة أقوى وقلب صحي
13:09 | 2026-05-01
ماء البصل.. فوائد طبيعية للشعر والبشرة
08:50 | 2026-05-01
"السم في الدسم".. هل تسبب الفواكه والخضراوات التي نأكلها سرطان الرئة؟
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 12:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
