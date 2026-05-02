Najib Mikati
Advertisement

بارقة أمل لمرضى سرطان الدم.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات

بارقة أمل لمرضى سرطان الدم.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
أشارت تجربة في مرحلة مبكرة إلى أن نوعا معدلا من العلاج بخلايا "كار-تي" قد يجنب مرضى سرطان الدم الحاجة إلى العلاج الكيميائي السام الذي يعطى عادة بشكل مسبق.


ويعتمد العلاج بخلايا "كار-تي" ⁠على خلايا مناعية تسمى الخلايا التائية التي تستخرج من دم المريض وتعدل لإنتاج بروتين يستهدف السرطان وتتكاثر حتى تصل إلى ملايين الخلايا قبل إعادة حقنها في المريض.
وعادة ما تعطى أدوية العلاج الكيميائي السامة مسبقا لتثبيط جهاز المناعة وتعزيز فعالية خلايا "كار-تي".

واستخدمت النسخة المعدلة، التي تم اختبارها في المرحلة الأولى من التجارب، نوعا محددا من الخلايا ‌التائية يعرف باسم الخلايا الجذعية التائية ذات الذاكرة والتي تستطيع تجديد نفسها وتعيش لسنوات وتتحول إلى مجموعات فرعية عديدة أخرى ‌من الخلايا التائية.

وفي هذه ‌الدراسة، أعيد حقن مجموعة من المرضى المصابين بأنواع مختلفة من سرطانات الدم، والذين لم ينجح علاجهم بزرع نخاع العظم، بالخلايا الجذعية التائية ذات الذاكرة.

وحقنت مجموعة أخرى بخلايا "كار-تي" العادية، وهو علاج لم يمض على استخدامه سوى 10 سنوات تقريبا، ولم يتلق ‌أي من المرضى علاجا كيميائيا مسبقا.

وبلغت ‌نسبة الاستجابة الكاملة، ⁠والتي اختفى فيها السرطان، 45 بالمئة في مجموعة العلاج بالخلايا الجذعية التائية مقارنة مع 10 بالمئة في المجموعة الأخرى.
وقال الباحثون في دورية "سيل" أو "الخلية" إن معدلات الاستجابة الإجمالية كانت متقاربة في المجموعتين من الناحية ⁠الإحصائية.

وذكر المسؤول عن الدراسة ‌لوكا جاتينوني من معهد لايبنيتس للعلاج المناعي في ريغنسبورغ بألمانيا في بيان "رؤية ⁠استجابات كاملة لدى المرضى عند جرعات منخفضة بدون علاج كيميائي مسبق، يؤكد نتائج العمل على ⁠مدى سنوات في المرحلة قبل السريرية ويفتح فصلا جديدا في تصميم خلايا كار-تي".

وتكاثرت الخلايا الجذعية التائية ذات الذاكرة بشكل أسرع وعملت لفترة أطول من ⁠خلايا "كار-تي" العادية، رغم أن المجموعة الثانية تلقت 290 مليون خلية معدلة في المتوسط مقابل 66 مليونا في مجموعة الخلايا الجذعية ذات الذاكرة.

وكان متوسط الوقت اللازم لظهور الأعراض الجانبية أو تفاقم المرض متقاربا أيضا، وبلغ 3.3 شهر في مجموعة المرضى الذين خضعوا للعلاج بخلايا "كار-تي" العادية، و4.9 شهر في المجموعة التي خضعت للعلاج بخلايا "كار-تي" الجذعية.

وتجاوزت فترة عدم تفاقم المرض لدى أربعة من متلقي العلاج بالخلايا الجذعية التائية عامين.

وأفاد الباحثون بأن المرضى في مجموعة الخلايا الجذعية ذات الذاكرة سجلوا أيضا معدلات ظهور أقل لأعراض الالتهاب الشائعة والتي قد تكون خطيرة عندما تصبح خلايا "كار-تي" مفرطة النشاط في الجسم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات كوفيد أو الإنفلونزا الشديدة قد تزيد خطر سرطان الرئة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الشوكولاتة الداكنة خيار صحي؟ اليكم ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دور غير متوقع للدماغ في ارتفاع ضغط الدم.. هذا ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-02
Lebanon24
23:00 | 2026-05-01
Lebanon24
15:28 | 2026-05-01
Lebanon24
15:14 | 2026-05-01
Lebanon24
13:09 | 2026-05-01
Lebanon24
08:50 | 2026-05-01
