ما هي وصفة العلم لبشرة أكثر حيوية؟

Lebanon 24
02-05-2026 | 03:00
ما هي وصفة العلم لبشرة أكثر حيوية؟
تضع الأبحاث الجلدية الحديثة مضادات الأكسدة في قلب أي روتين فعّال للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها. إذ أصبحت هذه المركبات عناصر ضرورية لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة، ودعم قدرته الطبيعية على الإصلاح والتجدد.

وقد أظهرت دراسات حديثة أن الاستخدام الموضعي لمزيج من مضادات الأكسدة يمكن أن يخفف آثار التلوث على الجلد، ويحافظ على الكولاجين والإيلاستين، ويقلل مؤشرات الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يسرّع شيخوخة البشرة.

لماذا تحتاج البشرة إلى مضادات الأكسدة
تتعرض البشرة يومياً لهجوم صامت من الأشعة فوق البنفسجية، والتلوث، وحتى التوتر النفسي وقلة النوم. هذه العوامل ترفع إنتاج الجذور الحرة، المعروفة بأنها جزيئات غير مستقرة تهاجم خلايا الجلد، وتُضعف ألياف الكولاجين، مما يتسبب بفقدان الإشراق وتسريع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

هنا يأتي دور مضادات الأكسدة، التي تعمل على إبطال مفعول هذه الجزيئات قبل أن تتسبب بالضرر. لكن اللافت أن العلم لم يعد ينظر إليها فقط كخط دفاع وقائي، بل كوسيلة تدعم تجدد البشرة وتحسن وظائفها الحيوية على مستوى الخلية، ما ينعكس مباشرة على الملمس والمرونة واللون الموحد للجلد ومن أبرز مضادات الأكسدة المفيدة في هذا المجال:
الفيتامين C

يصنف الفيتامين C كأحد أكثر مضادات الأكسدة قدرة على تعزيز إشراق البشرة ومحاربة آثار التعب والإجهاد البيئي. وهو يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة امتلاءً ومظهراً أكثر شباباً، كما يخفف التصبغات الناتجة عن الشمس ويعزز إشراقها.

والأهم أن فعاليته ترتفع عندما يقترن بمكونات داعمة مثل الفيتامين E وحمض الفيروليك، إذ تعمل هذه التركيبة بتناغم يمنح البشرة حماية أقوى وأكثر استقراراً.

حمض الفيروليك


يحظى هذا الحمض باهتمام كبير في مجال الأبحاث التجميلية. فقد أظهرت مراجعة علمية حديثة نشرت عام 2025 أهمية دوره في تقوية الدفاعات المضادة للأكسدة في البشرة، وتحسين ثبات وفعالية الفيتامينات المضادة للأكسدة الأخرى، إضافة إلى مساهمته في الحد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

وهذا ما يجعل منه مكوناً داعماً لمفعول المكونات الأخرى التي يتواجد معها.

النياسيناميد

يعتبر النياسيناميد من أكثر الخيارات توازناً للعناية بالبشرة الحساسة، أو المختلطة، أو المعرضة للالتهاب. يتميز هذا المكون بكونه متعدد الفوائد، فهو يساعد على تهدئة الاحمرار، تنظيم إفراز الدهون، تقليل مظهر المسام، وتعزيز الحاجز الواقي للبشرة.

كما تشير أبحاث متزايدة إلى دوره في دعم مرونة الجلد وتقليل آثار الالتهاب المزمن المسؤول عن الشيخوخة المبكرة.
الشاي الأخضر والريسفيراتول

من أبرز الاتجاهات العلمية الحديثة أيضاً التركيز على مضادات الأكسدة النباتية، مثل البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر والريسفيراترول المستخرج من قشور العنب والتوت. هذه المركبات لا تكتفي بمقاومة الجذور الحرة، بل تمتلك خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب، ما يجعلها مثالية للبشرة الحساسة أو المجهدة.

وقد وجدت مراجعات علمية حديثة أن المركبات النباتية الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تحسن مرونة البشرة وتحدّ من فرط التصبغ وتدعم صحة الحاجز الجلدي على المدى الطويل.

الريتينول

لا يُصنّف ضمن مضادات الأكسدة التقليدية، ولكنه يحتل مكانة خاصة في برامج العناية بالبشرة المدعومة علمياً. فهو مشتق من الفيتامين A ويعمل على تسريع دورة تجدد الخلايا، وتحفيز تصنيع الكولاجين، وتقليل التجاعيد والتصبغات، ما يجعله مكملاً مثالياً لمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة نهاراً، بينما يتولى هو مهمة الإصلاح والتجديد ليلاً.
دورها في روتين العناية بالبشرة
لا ترتبط فعالية مضادات الأكسدة باختيار المنتج المناسب منها فقط، بل أيضاً بكيفية دمجه بذكاء في روتين العناية اليومي. فهذه المكونات تعمل بأفضل صورة عندما تُستخدم في الوقت الصحيح، وبالتركيبة المناسبة، وبما يتلاءم مع احتياجات البشرة.

مصل وحماية صباحاً

تُجمع آراء أطباء الجلد على أن الصباح هو الوقت المثالي لاستخدام مضادات الأكسدة، لأن البشرة تكون على موعد مع عوامل مؤذية مثل الشمس، والتلوث، والغبار، والتغيرات المناخية. ويُعتبر السيروم الغني بالفيتامين C، أو النياسيناميد، أو مستخلصات الشاي الأخضر، خياراً مثالياً لتكوين طبقة دفاعية تساعد الجلد على مواجهة الإجهاد التأكسدي طوال النهار.

لكن هذه الخطوة لا تكتمل من دون واقٍ شمسي، لأن العلاقة بين مضادات الأكسدة والحماية من الشمس تكاملية؛ فالأولى تعزز مقاومة البشرة للضرر، والثاني يمنع جزءاً كبيراً من هذا الضرر من الأساس.

الإصلاح والتجدد مساء

في الليل، تدخل البشرة في مرحلة إصلاح طبيعي، وهنا يمكن لمضادات الأكسدة أن تؤدي دوراً مختلفاً، من خلال دعم التجدد الخلوي وتعزيز التعافي من آثار النهار. وتشكل الأمصال والكريمات الغنية بالفيتامين E، الريسفيراترول، الإنزيم المساعد Q10، أو البوليفينولات النباتية، خيارات مثالية للعناية المسائية، خاصة للبشرة التي تبدو مرهقة أو باهتة أو فاقدة لمرونتها.

اختيارها واستعمالها

يعتبر تطبيق عدة مكونات فعالة على البشرة في الوقت نفسه من الأخطاء الشائعة. فالإفراط في هذا المجال قد يؤدي إلى تهيج الجلد وإضعاف حاجزه الطبيعي. والأفضل هو استعمال مضاد أكسدة واحد في البداية، ثم إضافة مكوّن آخر تدريجياً بعد مراقبة استجابة البشرة. خاصةً أن بعض التركيبات، مثل الفيتامين C مع حمض الفيروليك والفيتامين E، تعمل بتناغم فعّال يمنح نتائج أفضل من استخدام كل مكوّن بمفرده.
