ما تأثير الماء الغازي على "مذاق" الطعام؟

توضح اختصاصيّة هندسة الأغذية ماريا زابين أن الماء الغازي ليس ضارًا، بل هو آمن لمعظم الأشخاص، ويؤدي وظيفة الترطيب نفسها التي يقدمها الماء العادي، بل وقد يمنح شعوراً بالشبع في بعض الحالات.



وتشرح في منشور عبر "تيك توك"، حيث يتابعها أكثر من 455,000 شخص، أن الفقاعات الناتجة عن ثاني أكسيد الكربون تخلق تأثيراً حسيًّا داخل الفم، إذ تنشّط مستقبلات "الدغدغة"، ما يغيّر طريقة إدراك النكهات والأروما.

وتضيف أن هذا التأثير قد يجعل بعض الأطعمة تبدو أكثر حموضة أو أقل حلاوة بحسب ما يتم تناوله، كما أن الإحساس الفوّار يساعد على تنظيف من الدهون وبقايا الطعام، ما يهيّئ الفم لتجربة مذاق جديد بشكل أوضح.



وتشير زابين إلى أن الماء الغازي ينسجم بشكل خاص مع الأطعمة الدسمة، مثل: الجبن، واللحوم، والمقليات، إذ يعزز التوازن بين النكهات، ويمنح إحساساً منعشاً بين اللقمات، بفضل الموجودة فيه وفقاعات .



لكنها في المقابل تحذّر من أن بعض أنواع المياه المعدنية قد تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم أو البوتاسيوم، ما يستدعي الانتباه للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند الحاجة.

وتؤكد أنّ "الماء المعدني الغازي ليس ضارًّا، بل قد يغيّر تجربة الأكل بطريقة ممتعة، ويزيد من الإحساس بالنكهات"، مشيرة إلى أن معلوماتها مستندة إلى الأدلة العلمية.



وقد أثارت هذه التوضيحات تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن تأثيره اليومي، فيما أكدت زابين أن استهلاكه لا يسبب الانتفاخ أو الانزعاج لدى معظم الأشخاص الأصحاء. (إرم نيوز)