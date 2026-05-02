تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

ما تأثير الماء الغازي على "مذاق" الطعام؟

Lebanon 24
02-05-2026 | 10:11
A-
A+
ما تأثير الماء الغازي على مذاق الطعام؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توضح اختصاصيّة هندسة الأغذية ماريا زابين أن الماء الغازي ليس ضارًا، بل هو آمن لمعظم الأشخاص، ويؤدي وظيفة الترطيب نفسها التي يقدمها الماء العادي، بل وقد يمنح شعوراً بالشبع في بعض الحالات.

وتشرح في منشور عبر "تيك توك"، حيث يتابعها أكثر من 455,000 شخص، أن الفقاعات الناتجة عن ثاني أكسيد الكربون تخلق تأثيراً حسيًّا داخل الفم، إذ تنشّط مستقبلات "الدغدغة"، ما يغيّر طريقة إدراك النكهات والأروما.
 
وتضيف أن هذا التأثير قد يجعل بعض الأطعمة تبدو أكثر حموضة أو أقل حلاوة بحسب ما يتم تناوله، كما أن الإحساس الفوّار يساعد على تنظيف الحنك من الدهون وبقايا الطعام، ما يهيّئ الفم لتجربة مذاق جديد بشكل أوضح.

وتشير زابين إلى أن الماء الغازي ينسجم بشكل خاص مع الأطعمة الدسمة، مثل: الجبن، واللحوم، والمقليات، إذ يعزز التوازن بين النكهات، ويمنح إحساساً منعشاً بين اللقمات، بفضل المعادن الموجودة فيه وفقاعات الغاز.

لكنها في المقابل تحذّر من أن بعض أنواع المياه المعدنية قد تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم أو البوتاسيوم، ما يستدعي الانتباه للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند الحاجة.
 
وتؤكد أنّ "الماء المعدني الغازي ليس ضارًّا، بل قد يغيّر تجربة الأكل بطريقة ممتعة، ويزيد من الإحساس بالنكهات"، مشيرة إلى أن معلوماتها مستندة إلى الأدلة العلمية.

وقد أثارت هذه التوضيحات تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن تأثيره اليومي، فيما أكدت زابين أن استهلاكه لا يسبب الانتفاخ أو الانزعاج لدى معظم الأشخاص الأصحاء. (إرم نيوز) 
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24