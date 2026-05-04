تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

Lebanon 24
04-05-2026 | 00:18
A-
A+
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة قوية بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بـأمراض القلب، حيث يؤثر النوم غير الكافي بشكل مباشر على صحة الجهاز القلبي الوعائي. فالأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم واضطرابات نبض القلب.
ويؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات التوتر والالتهابات في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية على المدى الطويل. كما أن قلة النوم قد تؤثر على نمط الحياة، مثل زيادة الشهية وقلة النشاط البدني، وهو ما يفاقم عوامل الخطر.
وينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا، مع الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، للحد من هذه المخاطر وتعزيز صحة القلب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قلة النوم تؤثر على القلب والمناعة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الهجرة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية قد تقصر العمر وتزيد خطر الأمراض المزمنة!
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

الحرم

الحص

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-05-04
Lebanon24
02:15 | 2026-05-04
Lebanon24
23:00 | 2026-05-03
Lebanon24
16:36 | 2026-05-03
Lebanon24
12:17 | 2026-05-03
Lebanon24
10:00 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24