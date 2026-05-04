قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة قوية بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بـأمراض القلب، حيث يؤثر النوم غير الكافي بشكل مباشر على صحة الجهاز القلبي الوعائي. فالأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط واضطرابات نبض القلب.

ويؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات التوتر والالتهابات في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية على المدى . كما أن قلة النوم قد تؤثر على نمط الحياة، مثل زيادة الشهية وقلة النشاط البدني، وهو ما يفاقم عوامل الخطر.

وينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا، مع الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، للحد من هذه المخاطر وتعزيز صحة القلب.

