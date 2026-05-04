|
صحة
لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟
Lebanon 24
04-05-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسيطر على منصات التواصل الاجتماعي ومجال "تطوير الذات" اعتقاد راسخ بأن الاستيقاظ المبكر هو المفتاح السحري للنجاح، مدعومًا بنماذج عالمية، مثل:
تيم كوك
وريتشارد
برانسون
.
ومع ذلك، تشير الأبحاث العلمية الحديثة إلى أن إجبار النفس على روتين الخامسة صباحًا قد يؤدي لنتائج عكسية تمامًا، حيث يعتمد الأمر بشكل أساسي على "النمط الكرونولوجي" Chronotype لكل فرد.
والنمط الكرونولوجي هو الميل الوراثي للشخص للشعور باليقظة أو النعاس في أوقات محددة. ينقسم البشر عادة إلى "طيور الصباح" الذين ينشطون مبكرًا، و"بوم الليل" الذين تصل ذروة إنتاجهم في وقت متأخر.
وبينما يحقق أصحاب النمط الصباحي نتائج
أكاديمية
ومهنية أفضل غالبًا، يرجع ذلك إلى توافق ساعاتهم البيولوجية مع "الساعات الاجتماعية" للعمل والدراسة، وليس لأن الاستيقاظ المبكر في حد ذاته يخلق العبقرية.
وبالنسبة لأصحاب النمط المسائي، فإن إجبار الجسم على الاستيقاظ في الخامسة صباحًا يؤدي إلى ما يسمى بـ "الجت لاغ الاجتماعي" Social Jetlag؛ وهو فجوة بين الساعة البيولوجية والجدول الاجتماعي.
هذا الانفصال يسبب تراكم "ديون النوم"، ويقلل التركيز، ويرتبط بمخاطر صحية جدية، مثل:
السكري
، وارتفاع ضغط
الدم
، والسمنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاحتراق النفسي.
وتؤكد الدراسات أن الأنماط البيولوجية صعبة التغيير لأنها متجذرة في الجينات. وبدلًا من اتباع نصائح "خبراء الإنتاجية" بشكل أعمى، يُنصح الأفراد بمراقبة إيقاعهم الطبيعي خلال أيام العطلات، وتدوين الأوقات التي يشعرون فيها بأعلى مستويات الطاقة والتركيز.
في النهاية، النجاح لا يرتبط بساعة الاستيقاظ، بل بمدى قدرة الفرد على مواءمة مهامه اليومية مع فترات ذروة نشاطه البيولوجي. فالمسألة ليست في "متى" تستيقظ، بل في "كيف" تستثمر وقتك بما يتوافق مع طبيعة جسدك. (إرم نيوز)
