صحة

"تهديد ثلاثي" في عبوة واحدة.. كيف تدمر المشروبات الغازية كليتيك؟

Lebanon 24
04-05-2026 | 16:00
تهديد ثلاثي في عبوة واحدة.. كيف تدمر المشروبات الغازية كليتيك؟
تشير الأبحاث الطبية إلى أن استهلاك المشروبات الغازية الداكنة بانتظام يمثل "تهديداً ثلاثياً" لوظائف الكلى، بسبب احتوائها على مزيج من حمض الفوسفوريك، السكر، والكافيين.

ووفقاً لموقع "Verywell Health"، يكمن القلق الرئيس في "حمض الفوسفوريك" المستخدم للنكهة والحفظ؛ فهذا الحمض الاصطناعي يُمتص بسرعة فائقة، مما يجبر الكلى على العمل بجهد مضاعف. ولتوازن هذا الخلل، يسحب الجسم الكالسيوم من العظام، مما يضعفها ويغرق الكلى بالمعادن، ما يرفع خطر الإصابة بالحصوات ويسرع تدهور الكلى المزمن.

اذ تحتوي العبوة الواحدة على 30 إلى 40 غراماً من السكر، وهو محرك رئيس لمقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني، المسبب الأول للفشل الكلوي عالمياً. وتؤدي مستويات السكر المرتفعة مع الوقت إلى تدمير وحدات الترشيح الصغيرة (الكبيبات) داخل الكلى، فيما يُعرف بـ "اعتلال الكلية السكري".

ويعمل الكافيين كمدر للبول، وعندما تحل المشروبات الغازية محل الماء، يصاب الجسم بجفاف مزمن. كما يرتبط الإفراط في الكافيين بارتفاع ضغط الدم، الذي يدمر بدوره الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى.

وتظهر الدراسات أن شرب أكثر من عبوة يومياً يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 19%، وحتى مشروبات "الدايت" ترفع الخطر بنسبة 12%.
 
وينصح الخبراء بالانتقال إلى بدائل صحية مثل المياه الفوارة أو الشاي غير المحلى لحماية الكلى على المدى الطويل.
