صحة
فوائد الخيار للبشرة والشعر والمعدة للبشرة والشعر والمعدة
Lebanon 24
05-05-2026
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ الخيار من الخضار المنعشة والغنية بالماء والعناصر الغذائية، ما يجعله مفيدًا للصحة والجمال في آنٍ واحد. فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد الجسم على الحفاظ على توازنه ونشاطه اليومي.
بالنسبة للبشرة، يساهم الخيار في ترطيبها وتهدئتها، كما يساعد على تقليل الانتفاخ والهالات السوداء، ويمنحها مظهرًا نضرًا وحيويًا. لذلك يُستخدم كثيرًا في الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.
أما للشعر، فيلعب دورًا في تقويته وترطيب فروة الرأس، مما يقلل من الجفاف والتقصف، ويساعد على إبقائه صحيًا ولامعًا.
وفيما يخص المعدة، يُعتبر الخيار سهل الهضم وخفيفًا، حيث يساعد على تحسين عملية الهضم والتخفيف من الحموضة والإمساك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف.
وفي الختام، يُمكن القول إن الخيار غذاء بسيط لكنه غني بالفوائد، ويساهم في تعزيز صحة الجسم والعناية بالمظهر بطريقة طبيعية وسهلة.
