جهاز لاسلكي يُزرع في الدماغ لعلاج الاكتئاب لأول مرة.. اليكم التفاصيل

06-05-2026 | 01:32
في خطوة قد تمثل تحولاً في علاج الاضطرابات النفسية، وافقت السلطات الأميركية على أول تجربة سريرية لزرع جهاز دماغي لاسلكي دقيق، لا يتجاوز حجمه حبة التوت، لاستهداف حالات الاكتئاب المقاوم للعلاج.
 
وحصلت شركة موتيف نيوروتك على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب البشرية الأولى لتقنيتها الجديدة، التي تراهن على تعديل نشاط الدوائر العصبية المرتبطة بالاكتئاب بدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية أو العلاج النفسي، بحسب "Interesting engineering".



3 ملايين أمريكي يعانون من الاكتئاب
وتأتي التجربة وسط تقديرات تشير إلى أن نحو 3 ملايين أمريكي يعانون من أشكال اكتئاب لا تستجيب للعلاجات التقليدية، ما يزيد الاهتمام بالحلول العصبية المتقدمة.

يحمل الجهاز الصغير اسم العلاج الدماغي الرقمي القابل للبرمجة (DOT)، ويقدم تحفيزاً كهربائياً موجهاً لمناطق محددة في الدماغ، لكنه يختلف عن الغرسات التقليدية بأنه لا يخترق أنسجة الدماغ، بل يُزرع في الجمجمة فوق الأم الجافية، ما يقلل مخاطر الجراحة العصبية المعقدة.

ويعمل النظام لاسلكياً بالكامل، من دون بطاريات مزروعة أو أسلاك، مع إمكانية برمجة التحفيز بدقة وفق استجابة كل مريض، حيث تشبهه الشركة التقنية بجهاز مراقبة الغلوكوز المستمر، لكن في مجال الصحة النفسية.



من جانبه، قال جاكوب روبنسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، إن الهدف هو نقل علاج الأمراض النفسية إلى مرحلة "الرعاية الدقيقة" القائمة على التفاعل المباشر مع إشارات الدماغ.

أول اختبار على البشر
التجربة السريرية الأولية ستشمل بالغين لم تتحسن حالتهم رغم الخضوع لعدة خيارات علاجية، وتركز على تقييم سلامة الجهاز وأدائه، إلى جانب رصد مؤشرات مبكرة لفعاليته العلاجية.

وستُجرى الدراسة في عدد من المؤسسات الطبية البارزة، بينها كلية بايلور للطب ومستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، ضمن شبكة بحثية تستهدف جمع بيانات دقيقة ومتنوعة
 
ويُنظر إلى حصول الشركة على الموافقة خلال أربع سنوات فقط من تأسيسها كإنجاز لافت، في مجال غالباً ما تستغرق فيه تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب سنوات أطول لتجاوز التعقيدات التنظيمية والتقنية.

دعم فيدرالي 
المشروع يحظى أيضاً بدعم من مبادرة فيدرالية تقودها وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للصحة (ARPA-H)، بهدف تطوير علاجات أكثر دقة للصحة السلوكية، وفهم المرضى الأكثر استجابة للتعديل العصبي.
