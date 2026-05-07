كيف تنعكس قهوة الصباح على صحة الكلى ووظائفها؟

07-05-2026 | 23:00
كيف تنعكس قهوة الصباح على صحة الكلى ووظائفها؟
لا يشعر كثيرون بأن يومهم قد بدأ فعلاً قبل احتساء فنجان القهوة الصباحي، فهذه المشروب الغني بالكافيين يمنح الجسم دفعة من النشاط والتركيز، لكنه في الوقت نفسه يترك تأثيرات مختلفة على الكليتين.

ووفقاً لموقع "Verywell Health"، تساعد القهوة الجسم على التخلص من كميات إضافية من الماء والملح، إذ يؤدي تأثيرها المنبه إلى زيادة معدل تصفية الدم عبر الكليتين وتسريع امتلاء المثانة.

ورغم أن الإفراط في تناول المشروبات المدرة للبول قد يسبب الجفاف ويحفّز الجسم على فقدان المزيد من السوائل، فإن شرب القهوة باعتدال لا يؤدي عادةً إلى خلل في توازن السوائل.

فوائد محتملة للكلى

بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، فإن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب من القهوة يومياً لا يرتبط بأضرار واضحة على الكلى، بل قد يساهم في دعم صحتها.

وأظهرت دراسات سابقة أن المواظبة على شرب القهوة ترتبط بتراجع احتمالات الإصابة بمرض الكلى المزمن، ويُرجح أن يعود ذلك إلى احتوائها على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي، ما ينعكس إيجاباً على صحة الكلى.

تأثيرها على ضغط الدم

تؤدي الكليتان دوراً أساسياً في تنظيم ضغط الدم عبر التحكم بتوازن السوائل داخل الجسم، لذلك يمكن لاستهلاك القهوة أن يؤثر على هذه العملية.

فالكافيين قد يسبب في البداية ارتفاعاً مؤقتاً في ضغط الدم نتيجة تنشيطه للجهاز العصبي، إلا أن تحفيزه للكليتين على التخلص من السوائل قد يساهم لاحقاً في خفض الضغط.

ولهذا، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم باستشارة الطبيب للتأكد من ملاءمة شرب القهوة بشكل يومي لحالتهم الصحية.

ما الكمية المناسبة؟

تشير الأبحاث إلى أن تناول 3 إلى 4 أكواب من القهوة يومياً يُعد آمناً بشكل عام لصحة الكلى، لكن يُفضل أن تكون النساء الحوامل أو اللواتي يعانين من ضعف كثافة العظام أكثر حذراً.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في استهلاك القهوة قد يرتبط بزيادة خطر انخفاض وزن المولود، أو الولادة المبكرة، أو فقدان الحمل، إضافة إلى احتمال ارتفاع خطر الكسور لدى من يعانون هشاشة أو ضعفاً في العظام.

كما يؤكد الخبراء أن الفوائد الصحية ترتبط بالقهوة الطبيعية أو السوداء، في حين أن إضافة السكر أو المبيضات أو النكهات الصناعية قد يزيد من المكونات الضارة ويحد من فوائد القهوة الصحية.

