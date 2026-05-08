طبيبة تحدد أحد الأسباب الرئيسية لضعف الذاكرة

08-05-2026 | 01:08
أوضحت الدكتورة مارينا إيفانوفا، خبيرة التغذية للصغار والكبار، أحد أبرز الأسباب المحتملة للشرود الذهني وضبابية التفكير وضعف الذاكرة والتركيز.


وبحسب ما تشير إليه، فإن التعرض المستمر للإجهاد يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، ما ينعكس سلبًا على القدرات العقلية المرتبطة بالتذكر والتعلم.


وتلفت إلى أن دراسات علمية أظهرت أن استمرار ارتفاع مستويات الكورتيزول قد يرتبط بتغيرات في الحُصين، وهي منطقة أساسية في الدماغ مسؤولة عن تكوين الذكريات الجديدة.
وتوضح: "الكورتيزول بجرعات منخفضة يساعد على تنشيط الجسم، لكن عند ارتفاعه بشكل مزمن يخلّ بوظيفة مركز الذاكرة، ويثبط نشاط قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن التفكير المنطقي وضبط الانفعالات، في الوقت الذي تزداد فيه استجابة مناطق الخوف والقلق في الدماغ. ونتيجة ذلك، يصبح من الصعب على الشخص التركيز واتخاذ القرارات والتحكم بمشاعره".


وتضيف أن التوتر المستمر غالبًا ما يترافق مع اضطرابات في النوم، ما يمنع الدماغ من الحصول على راحة كافية. فخلال النوم العميق يتم التخلص من الفضلات الأيضية والسموم من أنسجة الدماغ، وبالتالي تتكوّن حلقة متداخلة: التوتر يسبب اضطراب النوم، وقلة النوم تزيد من التوتر وتضعف التركيز.
إليكم الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم
