|
صحة
لمحبي القهوة السوداء.. خبر يهمكم
Lebanon 24
08-05-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير دراسات إلى أن القهوة السوداء قد تُسهم في تقليل الدهون الحشوية في البطن بشكل غير مباشر، عبر عدة آليات مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، خاصة عند تناولها دون إضافات.
وتوضح الأبحاث أن الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تنشيط الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى زيادة معدل الأيض بنسبة تتراوح بين 5 و20%، وهو ما يساعد الجسم على حرق سعرات حرارية أكثر حتى في حالة الراحة، الأمر الذي ينعكس تدريجيًا على تقليل الدهون المخزنة.
أيضاً، تشير النتائج إلى أن القهوة قد تعزز ما يُعرف بأكسدة الدهون، وهي عملية تحويل الدهون المخزنة إلى طاقة. ويرتفع خلال هذه العملية هرمون الأدرينالين، ما يدفع الخلايا الدهنية إلى إطلاق الدهون لاستخدامها كمصدر للطاقة، وبالتالي تقليل تراكمها في الجسم.
وفي سياق آخر، تربط بعض الدراسات بين شرب القهوة وتحسن تنظيم مستوى السكر في
الدم
، وهو عامل مهم في تقليل تخزين الدهون، خصوصًا في منطقة البطن. ويرجح الباحثون أن مركب "حمض الكلوروجينيك" الموجود في القهوة قد يساهم في تحسين استقلاب السكر، رغم أن النتائج لا تزال متباينة علميًا.
كذلك، يمكن أن تساعد القهوة السوداء في تعزيز الأداء البدني وزيادة النشاط، ما يدعم ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا، وهو عنصر أساسي في حرق الدهون الحشوية.
ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الفوائد تبقى مرتبطة بشرب القهوة السوداء دون إضافات مثل السكر أو الكريمة، لأن الإضافات العالية بالسعرات قد تلغي أثرها الإيجابي.
ورغم هذه المؤشرات، يشدد المختصون على أن فقدان الدهون الحشوية يعتمد بالأساس على نمط حياة صحي يشمل الغذاء المتوازن والنشاط البدني المنتظم، وليس على القهوة وحدها.
(إرم نيوز)
