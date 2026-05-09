لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها

يقبل كثيرون على تناول الشاي المثلج خلال فصل الصيف، لكن الأمر الذي يجب الانتباه إليه هو كيفية تحضير هذا الشاي وكمية السكر المضاف إليه.



وتشير تقارير طبية إلى أن الشاي المثلج غير المُحلّى يحتوي على مضادات أكسدة مثل "الفلافونويد" و"البوليفينول"، وهي مركبات قد تساعد في حماية الخلايا وتعزيز صحة القلب وتحسين التركيز والترطيب، خاصة عند تناوله باعتدال. كذلك، فإن احتواء هذا الشاي على الكافيين والثيانين قد يمنح شعوراً باليقظة من دون التوتر الذي قد تسببه بعض المشروبات المنبهة الأخرى.

