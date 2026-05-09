تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
معلومات بارزة.. هل العلكة آمنة لمرضى السكري؟
Lebanon 24
09-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسات حديثة أن العلكة الخالية من السكر لا تؤدي غالباً إلى ارتفاع مباشر في مستوى السكر
بالدم
، بل قد تساعد أحياناً في ضبط الشهية وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، خصوصاً لدى مرضى
السكري
.
Advertisement
وتقول دراسة حديثة نشرت في مجلة "Diabetology & Metabolic Syndrome"، إن مضغ العلكة لدى نساء مصابات بسكري الحمل ساهم في خفض مستويات السكر بعد الطعام مقارنة بالمجموعة التي لم تستخدم العلكة.
في المقابل، تشير مراجعات علمية حديثة إلى أن تأثير العلكة يعتمد بشكل أساسي على نوع المُحليات المستخدمة فيها، فالمُحليات الصناعية مثل "ستيفيا" و"سكرالوز" لا ترفع السكر سريعاً، لكنها ما تزال موضع دراسة لمعرفة تأثيرها
الطويل
الأمد على مقاومة الإنسولين والبكتيريا النافعة في الأمعاء.
كذلك، أوضحت
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية (FDA) في تحديث نُشر عام 2025 أن الكحوليات السكرية المستخدمة في العلكة، مثل السوربيتول والزيليتول، لا تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في سكر
الدم
، لكنها قد تؤثر بشكل طفيف عند الإفراط في تناولها.
ويؤكد خبراء التغذية أن العلكة العادية المُحلاة بالسكر تبقى أقل ملاءمة لمرضى السكري، فيما تُعتبر الأنواع الخالية من السكر خياراً أفضل عند استخدامها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.
مواضيع ذات صلة
لماذا يُنصح مرضى السكري بتناول الأفوكادو؟
Lebanon 24
لماذا يُنصح مرضى السكري بتناول الأفوكادو؟
10/05/2026 09:19:54
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الموز في النظام الغذائي لمرضى السكري.. ضوابط الاستهلاك الآمن
Lebanon 24
الموز في النظام الغذائي لمرضى السكري.. ضوابط الاستهلاك الآمن
10/05/2026 09:19:54
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الموز الأخضر أم الأصفر؟.. دراسة تحسم الجدل حول الأفضل لمرضى السكري
Lebanon 24
الموز الأخضر أم الأصفر؟.. دراسة تحسم الجدل حول الأفضل لمرضى السكري
10/05/2026 09:19:54
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من حدث أمني في النبي شيت؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
هل من حدث أمني في النبي شيت؟ معلومات تكشف
10/05/2026 09:19:54
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الغذاء
في تناوله
الطويل
الكحول
الخال
بالدم
سولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
Lebanon 24
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
02:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها
Lebanon 24
عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها
16:00 | 2026-05-09
09/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها
Lebanon 24
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها
14:00 | 2026-05-09
09/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا الإفراط في تناول فيتامين "د"... هذا ما سيحدث في جسمكم!
Lebanon 24
احذروا الإفراط في تناول فيتامين "د"... هذا ما سيحدث في جسمكم!
09:57 | 2026-05-09
09/05/2026 09:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
Lebanon 24
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
08:02 | 2026-05-09
09/05/2026 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
05:00 | 2026-05-09
09/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
04:23 | 2026-05-09
09/05/2026 04:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
04:30 | 2026-05-09
09/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2026-05-10
ماذا نعرف عن "آلاف ما بعد الرياضة"؟ خبراء يجيبون
16:00 | 2026-05-09
عن تناول البيض يومياً.. أمور يجب معرفتها
14:00 | 2026-05-09
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها
09:57 | 2026-05-09
احذروا الإفراط في تناول فيتامين "د"... هذا ما سيحدث في جسمكم!
08:02 | 2026-05-09
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
06:39 | 2026-05-09
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 09:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24