تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لا تحبّ السمك؟ إليك "الكنوز النباتية" البديلة لتأمين الأوميغا 3 لقلبك
Lebanon 24
11-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُشكل المصادر النباتية بديلاً مثالياً للحصول على أحماض "
أوميغا
3" الدهنية للأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأسماك، لما لها من دور محوري في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.
Advertisement
وبحسب موقع VeryWell Health، تبرز مجموعة من المكسرات والبذور كأغنى المصادر بهذه الأحماض، وفي مقدمتها بذور الشيا وبذور الكتان اللتان تحتويان على نسب عالية من حمض "ألفا لينولينيك" المساهم في خفض
الكوليسترول
وضغط
الدم
. كما يُعد
الجوز
من أفضل الخيارات لدعم صحة القلب، تليه بذور القنب التي توفر بروتيناً نباتياً كاملاً، وبذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والزنك.
كذلك يبرز جوز البقان كخيار يدعم مستويات الدهون في الدم، والفستق الذي يجمع بين الألياف ومضادات الأكسدة لتنظيم السكر، مما يجعل إدراج هذه الأطعمة في
النظام الغذائي
اليومي وسيلة عملية لتحقيق التوازن الصحي المنشود.
مواضيع ذات صلة
آيفون لا يستجيب بعد نفاد شحنه؟ إليك الحل بـ"خطوات بسيطة"
Lebanon 24
آيفون لا يستجيب بعد نفاد شحنه؟ إليك الحل بـ"خطوات بسيطة"
12/05/2026 05:10:01
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
هل تحبّ "الكاتشآب"؟ إقرأ هذا الخبر
12/05/2026 05:10:01
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس: قيادة إيران عينت بوقت سابق 3 إلى 7 مستويات بديلة للمسؤولين والعسكريين
Lebanon 24
وكالة فارس: قيادة إيران عينت بوقت سابق 3 إلى 7 مستويات بديلة للمسؤولين والعسكريين
12/05/2026 05:10:01
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. انقلاب سيارة على طريق عيون السمك
Lebanon 24
بالصورة.. انقلاب سيارة على طريق عيون السمك
12/05/2026 05:10:01
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
النظام الغذائي
الكوليسترول
أوميغا
الجوز
هنية
روتي
باتي
حوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمكونين فقط من مطبخكِ.. "سرّ بسيط" قد يخلصكِ من الوزن الزائد
Lebanon 24
بمكونين فقط من مطبخكِ.. "سرّ بسيط" قد يخلصكِ من الوزن الزائد
14:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس "هانتا" يثير القلق عالمياً.. هل يتحوّل التفشي المحدود إلى تهديد وبائي جديد؟
Lebanon 24
فيروس "هانتا" يثير القلق عالمياً.. هل يتحوّل التفشي المحدود إلى تهديد وبائي جديد؟
13:15 | 2026-05-11
11/05/2026 01:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر
Lebanon 24
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر
10:53 | 2026-05-11
11/05/2026 10:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على الوزن بعد الحمية.. دراسة تحدد عدد خطوات المشي اللازمة
Lebanon 24
للحفاظ على الوزن بعد الحمية.. دراسة تحدد عدد خطوات المشي اللازمة
08:09 | 2026-05-11
11/05/2026 08:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليلة بلا نوم.. هذا ما قد يحدث للدماغ
Lebanon 24
بعد ليلة بلا نوم.. هذا ما قد يحدث للدماغ
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2026-05-11
بمكونين فقط من مطبخكِ.. "سرّ بسيط" قد يخلصكِ من الوزن الزائد
13:15 | 2026-05-11
فيروس "هانتا" يثير القلق عالمياً.. هل يتحوّل التفشي المحدود إلى تهديد وبائي جديد؟
10:53 | 2026-05-11
حالات صحية خطيرة قد تبدأ بآلام الظهر
08:09 | 2026-05-11
للحفاظ على الوزن بعد الحمية.. دراسة تحدد عدد خطوات المشي اللازمة
02:00 | 2026-05-11
بعد ليلة بلا نوم.. هذا ما قد يحدث للدماغ
00:49 | 2026-05-11
ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل يزيد خطر السمنة والسكري لدى الأطفال.. دراسة تكشف التفاصيل
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 05:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24