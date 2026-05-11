لا تحبّ السمك؟ إليك "الكنوز النباتية" البديلة لتأمين الأوميغا 3 لقلبك

تُشكل المصادر النباتية بديلاً مثالياً للحصول على أحماض " 3" الدهنية للأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأسماك، لما لها من دور محوري في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.وبحسب موقع VeryWell Health، تبرز مجموعة من المكسرات والبذور كأغنى المصادر بهذه الأحماض، وفي مقدمتها بذور الشيا وبذور الكتان اللتان تحتويان على نسب عالية من حمض "ألفا لينولينيك" المساهم في خفض وضغط . كما يُعد من أفضل الخيارات لدعم صحة القلب، تليه بذور القنب التي توفر بروتيناً نباتياً كاملاً، وبذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والزنك.كذلك يبرز جوز البقان كخيار يدعم مستويات الدهون في الدم، والفستق الذي يجمع بين الألياف ومضادات الأكسدة لتنظيم السكر، مما يجعل إدراج هذه الأطعمة في اليومي وسيلة عملية لتحقيق التوازن الصحي المنشود.