وداعاً لعلامات الشيخوخة.. 3 أكواب يومياً من هذا المشروب ستغير حياتكم

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من أن الانتظام في شرب الشاي يومياً قد يلعب دوراً فعالاً في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية وتقليل ظهور التجاعيد.

وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 14 ألف متطوع من والمملكة المتحدة، إلى أن تناول ثلاثة أكواب يومياً، أو ما يعادل 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي، يمنح الجسم فوائد ملموسة في مكافحة آثار التقدم في السن.



وعزت الدراسة هذه النتائج إلى مادة "البوليفينولات" ومضادات الأكسدة المتوفرة بكثرة في الشاي، وهي مركبات حيوية تساهم في تحسين وظائف التمثيل الغذائي، وتعزيز المناعة، وحماية البشرة من التلف البيئي.

وبينما لم تجزم الدراسة بأفضلية نوع معين، إلا أنها رصدت فوائد مشتركة بين الشاي الأسود والأخضر في دعم صحة القلب والدماغ والأمعاء، مما ينعكس إيجاباً على المظهر الخارجي والصحة العامة.