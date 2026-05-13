فاكهة تحارب سرطانات المعدة.. ما هي؟

أظهرت دراسة علمية حديثة أن عصير فاكهة النوني والتي تعرف علميا باسم Morinda citrifolia، قد يثبط نمو خلايا سرطان المعدة.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن العديد من الأبحاث أشارت إلى فوائد نبات النوني أو Morinda citrifolia على الصحة، لذا قرروا دراسة تأثير عصير هذا النبات على خلايا سرطان المعدة عند فئران التجارب.
وأظهرت النتائج أن العصير يقلل من حيوية الخلايا السرطانية، ويثبط تكاثرها وهجرتها، كما أبطأ من تقدم الورم في الفئران.
كما بينت الأبحاث أيضا أن عصير هذه الفاكهة يحفّز الموت الحديدي للخلايا أو ما يعرف بـ Ferroptosis، وهو نوع من موت الخلايا يرتبط بتراكم الحديد، وأكسدة الدهون، وتلف الأغشية الخلوية، إذ تجرى دراسات لاستخدام هذا النوع من موت الخلايا لمعالجة الأورام.
وأوضح الباحثون أن هذا التأثير لعصير الفاكهة يرتبط ببعض المواد الموجودة فيه مثل الفلافونويدات، ومنها أبيجينين، ونارينجينين، وكوركومول، وتأثيرها على مسارات الإشارات التي تتحكم بصحة الخلايا.
و Morinda citrifolia هي فاكهة فصلية تزرع في جنوب
شرق آسيا
وأستراليا وفي العديد من
المناطق الاستوائية
، واستخدمت قديما في الطب الشعبي، كما تستخدم في تصنيع مكملات غذائية على شكل عصائر أو كبسولات دوائية. (روسيا اليوم)
