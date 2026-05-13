الجيلاتين.. هل هو مفيد لصحة الأمعاء؟

13-05-2026 | 23:00
الجيلاتين.. هل هو مفيد لصحة الأمعاء؟
يحظى الجيلاتين في السنوات الأخيرة بترويج واسع داخل أوساط الصحة والرفاه، باعتباره وسيلة بسيطة لدعم صحة الأمعاء. لكن، ورغم جاذبية الفكرة، فإن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال أكثر تعقيداً من الصورة التي تُقدَّم أحياناً على وسائل التواصل.
وبحسب Verywell Health، فإن الجيلاتين هو بروتين مشتق من الكولاجين الموجود في أنسجة الحيوانات، مثل الجلد والعظام والغضاريف. وعند طهي الكولاجين، يتحلل إلى جيلاتين غني بأحماض أمينية، أبرزها الغلايسين والبرولين، وهما من الأسباب التي جعلت هذا المكوّن يرتبط في النقاشات الصحية بدعم بطانة الأمعاء.

وتعتمد بطانة الأمعاء على بروتينات بنيوية وخلايا مترابطة بإحكام كي تؤدي دورها كحاجز يحمي الجسم. ومن هنا، يُعتقد أن بعض الأحماض الأمينية الموجودة في الجيلاتين قد تساعد في دعم هذه البنية. غير أن دعم حاجز الأمعاء وحده لا يعني بالضرورة تحسناً مباشراً في أعراض الهضم أو الصحة العامة، إذ إن صحة الجهاز الهضمي ترتبط بمجموعة أوسع من العوامل الغذائية والحياتية.

وتشير الأبحاث إلى أن أحماضاً أمينية مثل الغلايسين قد تساهم في تنظيم الالتهاب ودعم البروتينات التي تحافظ على تماسك بطانة الأمعاء. كما أظهرت دراسات مخبرية وحيوانية أن مركبات مشتقة من الكولاجين قد تؤثر في الطبقة المخاطية للأمعاء وتدعم الروابط المحكمة بين الخلايا المعوية.

لكن الصورة ليست حاسمة. فمعظم هذه الأبحاث أُجريت على الحيوانات أو في المختبرات، ولا يمكن دائماً ترجمة نتائجها مباشرة إلى تأثيرات مؤكدة لدى البشر. كما أن هناك نوعاً دوائياً خاصاً يُعرف باسم gelatin tannate، يُستخدم في بعض الحالات الطبية وقد يساعد في تشكيل طبقة واقية على بطانة الأمعاء وتخفيف أعراض مثل الإسهال والانزعاج البطني، لكنه يختلف عن الجيلاتين الموجود في الطعام أو المكملات الغذائية.

لذلك، لا يُعد الجيلاتين الغذائي حتى الآن علاجاً مثبتاً لصحة الأمعاء. ويراه كثير من خبراء التغذية إضافة داعمة محتملة لا أكثر، وليس استراتيجية علمية مؤكدة لتحسين الجهاز الهضمي.

ورغم ذلك، قد يكون للجيلاتين مكان داخل نظام غذائي متوازن. فهو مصدر للبروتين، وإن كان غير كامل لأنه يفتقر إلى بعض الأحماض الأمينية الأساسية. كما أنه غني بالغلايسين، الذي قد يساهم في إنتاج الكولاجين ودعم الأنسجة. ويُعد أيضاً سهل الهضم، ما يجعله مناسباً لبعض الأشخاص الذين يفضلون مصادر بروتين ناعمة أو بسيطة. أما فوائده المحتملة للبشرة والمفاصل، فتبقى محدودة ومتفاوتة بين شخص وآخر.

وفي المقابل، يشدد خبراء التغذية على أن دعم صحة الأمعاء لا يبدأ عادة من مكوّن واحد، بل من نمط غذائي متكامل. ويُعد تناول كمية كافية من الألياف من أهم العادات لصحة الأمعاء، لأنها تغذي البكتيريا النافعة التي تنتج مركبات تساعد في الحفاظ على بطانة الأمعاء. كما يساهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية في تعزيز تنوع الميكروبيوم، وهو عامل مهم في وظيفة الحاجز المعوي.

ولا يقل نمط الحياة أهمية عن الغذاء. فالنوم السيئ والتوتر المزمن قد يؤثران في وظيفة الأمعاء ويضعفان حاجزها مع الوقت. كذلك قد تفيد الأطعمة المخمّرة، مثل اللبن والكفير والكيمتشي، بعض الأشخاص لأنها توفر كائنات دقيقة حية تدعم ميكروبيوم الأمعاء، مع الإشارة إلى أن تأثيرها يختلف بحسب نوع الطعام وطبيعة الجسم.

الخلاصة أن الجيلاتين ليس خدعة صحية، لكنه ليس حلاً سحرياً أيضاً. قد يكون إضافة بسيطة إلى نظام متوازن، إلا أن الطريق الأكثر ثباتاً لدعم الأمعاء يبقى في الألياف، وتنوع الأطعمة النباتية، والحصول على بروتين كافٍ، والنوم الجيد، وإدارة التوتر.
