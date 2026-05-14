تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها

Lebanon 24
14-05-2026 | 10:00
A-
A+
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن دراسة أجريت على مدى عشر سنوات من قبل علماء برازيليين كشفت أن أعلى معدل وفيات ناجم عن الحمى التي يسببها فيروس هانتا يسجل بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما.
Advertisement
 
ووفقا للباحثين، تبلغ نسبة الوفيات في هذه الفئة العمرية نحو 50% من الحالات المصابة. في المقابل، يُسجَّل أدنى معدل وفيات بين المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، حيث يبلغ حوالي 11%.

ويربط الخبراء هذه الفروق في معدلات الوفيات بطبيعة الاستجابة المناعية لدى الفئات العمرية المختلفة، إذ يكون النشاط المناعي لدى الشباب أكثر شدة، بينما يتراجع تدريجيا مع التقدم في العمر، وهو ما ينعكس على تطور المرض.

ويقول الدكتور ميخائيل فولكوف، أخصائي المناعة، تعليقًا على هذه النتائج: "يمكن تفسير هذه المعطيات بأن الشباب غالبا ما يكونون أكثر تعرضا للبيئات الملوثة بالقوارض، مثل أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو العمل في الزراعة. كما أن لديهم استجابة مناعية أقوى، وهو ما قد يؤدي في بعض حالات الحمى النزفية إلى تفاقم الأعراض. ومن المحتمل أيضا أن يكون هناك تأخر في التشخيص، بينما تُعد سرعة التدخل الطبي والسيطرة على الالتهاب أمرا بالغ الأهمية".

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة شملت 177 حالة إصابة بفيروس هانتا، حيث احتاجت 89.7% من الحالات إلى دخول المستشفى. وبلغ متوسط معدل الوفيات الإجمالي لكافة الفئات العمرية 33.3%.

ووفقا للبيانات، ظهرت الأعراض بعد نحو 3.5 أيام من أول زيارة طبية، فيما تعافى المرضى خلال ثمانية أيام تقريبا. وكانت أبرز الأعراض شيوعا: الحمى، والصداع، وآلام العضلات. 

مواضيع ذات صلة
الصحة الفرنسية: اختبارات الحالات المشتبه إصابتها بفيروس هانتا جاءت سلبية
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وضع 20 بريطانيًا أجلوا من السفينة التي أصيب ركابها بفيروس هانتا تحت الحجر المنزلي
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفرنسية: لم نرصد حتى الآن إصابات جديدة بفيروس هانتا
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفرنسية: رصد 22 مخالطا لمصابين بفيروس هانتا
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24

في الهواء الطلق

روسيا اليوم

سنوات من

الرياض

العمري

روسيا

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:01 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-05-14
Lebanon24
04:47 | 2026-05-14
Lebanon24
03:35 | 2026-05-14
Lebanon24
02:30 | 2026-05-14
Lebanon24
02:01 | 2026-05-14
Lebanon24
01:26 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24