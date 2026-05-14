أطعمة يومية قد تزيد خطر الجفاف

14-05-2026 | 15:30
ذكر موقع «فيري ويل هيلث» أن نوعية الطعام والشراب تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ترطيب الجسم، موضحًا أن بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالصوديوم أو السكر أو الكافيين قد تسهم في زيادة خطر الجفاف، وما يرافقه من أعراض مثل الصداع، والدوخة، وجفاف الفم.

وأوضح التقرير أن من أبرز هذه الأطعمة رقائق البطاطس والمقرمشات، لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم، الذي يؤدي إلى سحب الماء من الخلايا وتقليل ترطيب الجسم، إضافة إلى تحفيز الكلى على زيادة إفراز البول. كما أشار إلى أن الإفراط في تناول الصوديوم يرتبط أيضًا بارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب، لذلك يُنصح باستبدالها بخيارات صحية مثل الخضروات الطازجة.

كما تشمل القائمة اللحوم المصنّعة، مثل بعض أنواع الديك الرومي واللحوم المعالجة، نظرًا لارتفاع محتواها من الملح والمواد الحافظة، ما قد يساهم في فقدان السوائل. وينطبق الأمر أيضًا على الحساء المعلّب الذي يحتوي غالبًا على كميات كبيرة من الصوديوم، مقارنة بالأنواع المنزلية أو منخفضة الصوديوم.

وتضم القائمة كذلك التوابل والصلصات الجاهزة مثل الكاتشب والمايونيز وصلصة الصويا، حيث إن كثرة استخدامها قد تزيد من استهلاك الصوديوم، ما يساهم في تقليل ترطيب الجسم، ويُفضل استبدالها ببدائل أقل ملحًا أو بالأعشاب الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الحلويات والمأكولات الغنية بالسكر قد تؤدي أيضًا إلى الجفاف، نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم وما يرافقه من انتقال السوائل من الخلايا إلى مجرى الدم، إضافة إلى زيادة إدرار البول.

أما الأطعمة الحارة، فرغم أنها لا تؤثر على توازن السوائل مباشرة، إلا أنها ترفع حرارة الجسم وتزيد التعرق، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل. كما لفت إلى أن مشروبات الطاقة تُعد من أكثر المشروبات المرتبطة بالجفاف بسبب احتوائها على نسب عالية من الكافيين والسكر، ما يجعلها مدرّة للبول في كثير من الحالات.

عادات يومية قد تقصر العمر وتزيد خطر الأمراض المزمنة!
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
مرض يزيد خطر الوفاة المبكرة.. ما هو؟
