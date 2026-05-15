أهمية شرب الماء يوميًا لصحة الجسم

يُعدّ شرب الماء يوميًا من أهم العادات الصحية التي تحافظ على توازن وظائف الجسم، إذ يشكّل الماء نسبة كبيرة من جسم الإنسان ويساعد في عمل الأعضاء بشكل طبيعي.يساهم شرب الماء في تحسين عملية الهضم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، كما يساعد على التخلص من السموم عبر الكلى والبول.كما أن شرب كميات كافية من الماء ينعكس إيجابًا على صحة البشرة، فيجعلها أكثر نضارة ورطوبة، ويقلّل من الشعور بالتعب والصداع الناتج عن الجفاف.وينصح الأطباء عادةً بتوزيع شرب الماء على مدار اليوم بدلًا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، لضمان استفادة الجسم بشكل أفضل.