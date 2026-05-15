فوائد ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا لصحة الجسم

تُعدّ ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا من أهم العادات الصحية التي تعود بفوائد كبيرة على الجسم والعقل. فهي تساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل وارتفاع ضغط .كما تساهم الرياضة في تعزيز اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية، والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.ومن الناحية النفسية، تعمل الرياضة على تقليل التوتر والقلق، وتحسين المزاج وجودة النوم، بفضل إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين.وينصح الأطباء بممارسة نشاط بدني معتدل يوميًا حتى لو كان بسيطًا مثل المشي السريع، لتحقيق أفضل النتائج الصحية.