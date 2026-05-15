أضرار الإفراط في تناول السكريات على القلب والوزن

Advertisement

يُعتبر الإفراط في تناول السكريات من العادات الغذائية الضارة التي تؤثر سلبًا على صحة الجسم، خصوصًا القلب والوزن.فعند استهلاك كميات كبيرة من السكريات، يرتفع مستوى السعرات الحرارية في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، الأمر الذي يزيد من خطر السمنة.كما أن السكريات الزائدة قد ترفع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في ، ما يرهق القلب ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين على المدى .ويؤكد الأطباء أن تقليل السكريات واستبدالها بخيارات صحية مثل الفواكه الطبيعية يساعد في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.