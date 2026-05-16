عن سمنة الأطفال.. ماذا كشف خبير أوبئة؟

يرى الخبير في الصحة وعلم الأوبئة الوراثية، تيم سبيكتور، أن السمنة المفرطة لدى الأطفال قد وصلت إلى مستويات مرعبة تتجاوز كونها مجرد مشكلة صحية لتصبح شكلاً من أشكال "إساءة معاملة الأطفال المؤسسية".

ويستند سبيكتور في طرحه إلى بيانات حديثة تظهر خضوع آلاف الأطفال لعلاجات معقدة؛ بسبب مضاعفات السمنة، مثل من النوع الثاني وارتفاع ضغط ، وهي أمراض كانت تقتصر تاريخيًا على البالغين، محذرًا من أن هؤلاء الأطفال سيواجهون مستقبلًا مثقلًا بالأمراض المزمنة والتكاليف الاقتصادية الباهظة ما لم يحدث تدخل جذري وفوري.





وفي مقال نشرته صحيفة "التلغراف" ، حمّل سبيكتور الأغذية فائقة المعالجة المسؤولية الكبرى، حيث تشكل نحو 70% من للأطفال في المتحدة.

ووصف هذه الأطعمة بأنها "أغذية مزيفة" مليئة بالمواد الكيميائية والمواد المضافة التي تزيد الشهية وتدمر صحة الأمعاء.





كذلك، انتقد بشدة استراتيجيات "الغسيل الصحي" التي تتبعها شركات الأغذية الكبرى عبر وضع ملصقات مضللة تزعم أن منتجاتها السكرية مفيدة للعظام أو طبيعية، مطالباً الحكومة بفرض حظر شامل على هذه المنتجات في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، واستبدال الرسائل التسويقية بملصقات تحذيرية سوداء.





علاوة على ذلك، أشار الخبير إلى الفوارق الاجتماعية الصارخة، حيث ترتفع معدلات السمنة في المناطق الفقيرة التي تتحول إلى "صحارٍ غذائية" تفتقر للخيارات الصحية وتكتظ بمطاعم الوجبات السريعة.