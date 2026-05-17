كمادات الثلج قد تطيل مدة الشفاء من الالتواءات.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء

يبدو أن وضع الثلج على الالتواء يُعدّ إجراء أساسيا لا يثير الشك، إلا أن علماء من جامعة "ماكجيل" الكندية اكتشفوا أن البرودة قد تعيق في الواقع قدرة الجسم على التعافي.



ويُذكر أن الثلج يُعد جزءا من RICE الذي يستخدمه الرياضيون والأطباء حول العالم، إلا أنه حتى الآن لم تكن هناك أدلة حاسمة تؤكد فوائده على المدى . إن استخدام كمادات الثلج على الكاحل الملتوي أو العضلات المؤلمة يُعدّ أسلوبا شائعا منذ زمن طويل لتخفيف التورم وتسكين الألم، إلا أن هذا الأسلوب قد يؤدي في بعض الحالات إلى إبطاء عملية التعافي وإطالة مدة الشعور بالألم. وتستند هذه النتائج إلى تجارب أُجريت على الفئران ونُشرت في مجلة Anesthesiology.وأوضح المؤلف للدراسة، لوكاس ليما، قائلا: "إن الطرق التي تقلل الالتهاب في الأيام الأولى قد تعطل العمليات البيولوجية اللازمة للتعافي الكامل".