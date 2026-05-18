تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أدوية إنقاص الوزن تُهدد استقرار العلاقات الزوجية.. هذا ما كشفه متخصصون
Lebanon 24
18-05-2026
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت أدوية إنقاص الوزن الحديثة، مثل أوزمبيك ومونجارو، بجدل كبير بعد ظهور ما يُعرف إعلاميًا بـ"طلاق أوزمبيك"، في إشارة إلى الأزمات الزوجية التي بدأت تظهر لدى بعض مستخدمي هذه العقاقير بالتزامن مع فقدان الوزن وتغيّر نمط الحياة.
وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لهذه الأدوية، والتي تشمل السيطرة على مستويات السكر وخسارة الوزن بشكل ملحوظ، فإن خبراء أكدوا أن تأثيرها لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد إلى التغيرات النفسية والسلوكية والاجتماعية.
Advertisement
وأوضح متخصصون أن هذه العقاقير تُصنف ضمن الأدوية الحيوية النفسية الاجتماعية، إذ تؤثر في الشهية والعادات الغذائية والصورة الذهنية للجسد، ما ينعكس بشكل مباشر على العلاقات العاطفية والزوجية.
وأشار الخبراء إلى أن التحولات تبدأ بتغيّر السلوك اليومي، مثل العزوف عن تناول الطعام خارج المنزل أو تقليل الأكل العاطفي، ثم تتطور إلى تغيّرات أعمق تشمل زيادة الثقة بالنفس والانفتاح على دوائر اجتماعية جديدة، الأمر الذي قد يخلق فجوة بين الشريكين.
كما أظهرت دراسات وجود علاقة بين معدلات فقدان الوزن والضغوط التي تواجه العلاقات الزوجية، في ظل اختلاف أنماط الحياة والأدوار داخل الأسرة بعد التحولات الجسدية والنفسية.
وأكد متخصصون أن كثيرًا من الأزواج يدخلون هذه التجربة دون استعداد كافٍ، بسبب تركيز الأطباء غالبًا على الآثار الجانبية العضوية، مع إغفال التأثيرات النفسية والاجتماعية المصاحبة للعلاج.
مواضيع ذات صلة
أدوية إنقاص الوزن قد تعالج الاكتئاب.. هذا ما تم اكتشافه
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن قد تعالج الاكتئاب.. هذا ما تم اكتشافه
18/05/2026 11:00:55
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُسبب حقن إنقاص الوزن "جلطة العين"؟
Lebanon 24
هل تُسبب حقن إنقاص الوزن "جلطة العين"؟
18/05/2026 11:00:55
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح
Lebanon 24
ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح
18/05/2026 11:00:55
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية: نؤكد رفضنا القاطع لأيّ محاولات تهدّد استقرار الدول العربيّة الشقيقة
Lebanon 24
الخارجية: نؤكد رفضنا القاطع لأيّ محاولات تهدّد استقرار الدول العربيّة الشقيقة
18/05/2026 11:00:55
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
التزام
العلا
هنية
بيرة
تركي
جارو
أوز
قد يعجبك أيضاً
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
Lebanon 24
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
04:00 | 2026-05-18
18/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تفشي فيروس هانتا.. هذا آخر ما أعلنته منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
بشأن تفشي فيروس هانتا.. هذا آخر ما أعلنته منظمة الصحة العالمية
23:41 | 2026-05-17
17/05/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرتبط الفيتامين B12 بزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟
Lebanon 24
هل يرتبط الفيتامين B12 بزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟
23:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ!
Lebanon 24
دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ!
16:09 | 2026-05-17
17/05/2026 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كمادات الثلج قد تطيل مدة الشفاء من الالتواءات.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
كمادات الثلج قد تطيل مدة الشفاء من الالتواءات.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
14:09 | 2026-05-17
17/05/2026 02:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
05:00 | 2026-05-17
17/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2026-05-18
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
23:41 | 2026-05-17
بشأن تفشي فيروس هانتا.. هذا آخر ما أعلنته منظمة الصحة العالمية
23:00 | 2026-05-17
هل يرتبط الفيتامين B12 بزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟
16:09 | 2026-05-17
دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ!
14:09 | 2026-05-17
كمادات الثلج قد تطيل مدة الشفاء من الالتواءات.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
12:04 | 2026-05-17
لهذه الاسباب 2% فقط من البشر يمتلكون عيوناً خضراء
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 11:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24