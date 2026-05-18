إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب

Advertisement

نبّه الطبيب إلى تناول بعض المكملات الغذائية بالتزامن مع الشاي أو القهوة، مشيرا إلى أن توقيت تناولها يلعب دورًا مهمًا في تحسين امتصاصها داخل الجسم.وبحسب صحيفة "ميرور" ، أوضح خان، أن "التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية؛ إذ يؤثر بشكل مباشر على مدى استفادة الجسم منها واستجابته لها".وأشار إلى أن مكمل الحديد يُفضّل تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة، مع مصدر لـ"فيتامين سي" مثل عصير البرتقال، لتسهيل الامتصاص، محذرًا من تناوله مع الشاي أو القهوة أو مكملات المغنيسيوم؛ لأنها قد تقلل من فعاليته.وبعد تناول الحديد، يمكن الانتقال إلى مكملات أخرى تُؤخذ مع الطعام، خصوصًا تلك القابلة للذوبان في الدهون مثل "فيتامين د" وأحماض 3، حيث تساعد الدهون الغذائية على تحسين امتصاصها. كما تشمل هذه الفئة فيتامينات A وE وK.وفي ما يتعلق بالمكملات المسائية، نصح الطبيب بتناول المغنيسيوم قبل النوم بساعة أو ساعتين، نظرًا لدوره في دعم الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مشيرًا إلى إمكانية تناول الكرياتين في أي وقت وفق الحاجة.(إرم نيوز)