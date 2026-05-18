صحة
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
18-05-2026
|
04:00
نبّه الطبيب
البريطاني
أمير خان
إلى تناول بعض المكملات الغذائية بالتزامن مع الشاي أو القهوة، مشيرا إلى أن توقيت تناولها يلعب دورًا مهمًا في تحسين امتصاصها داخل الجسم.
وبحسب صحيفة "ميرور"
البريطانية
، أوضح خان، أن "التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية؛ إذ يؤثر بشكل مباشر على مدى استفادة الجسم منها واستجابته لها".
وأشار إلى أن مكمل الحديد يُفضّل تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة، مع مصدر لـ"فيتامين سي" مثل عصير البرتقال، لتسهيل الامتصاص، محذرًا من تناوله مع الشاي أو القهوة أو مكملات المغنيسيوم؛ لأنها قد تقلل من فعاليته.
وبعد تناول الحديد، يمكن الانتقال إلى مكملات أخرى تُؤخذ مع الطعام، خصوصًا تلك القابلة للذوبان في الدهون مثل "فيتامين د" وأحماض
أوميغا
3، حيث تساعد الدهون الغذائية على تحسين امتصاصها. كما تشمل هذه الفئة فيتامينات A وE وK.
وفي ما يتعلق بالمكملات المسائية، نصح الطبيب بتناول المغنيسيوم قبل النوم بساعة أو ساعتين، نظرًا لدوره في دعم الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مشيرًا إلى إمكانية تناول الكرياتين في أي وقت
من اليوم
وفق الحاجة.(إرم نيوز)
المكملات الغذائية للأطفال.. دراسة تكشف خطورتها
هل المكملات الغذائية تعزز صحة البشرة والشعر؟
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
بسبب خطر التسمم.. سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأميركية
إنتهاء رحلة السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا".. وهذا مصير من بَقِيَ على متنها
أدوية إنقاص الوزن تُهدد استقرار العلاقات الزوجية.. هذا ما كشفه متخصصون
بشأن تفشي فيروس هانتا.. هذا آخر ما أعلنته منظمة الصحة العالمية
هل يرتبط الفيتامين B12 بزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟
دراسة جديدة.. نقص فيتامين D قد يزيد خطر فقدان السمع المفاجئ!
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
هل اقتربت الحرب مجددا على ايران؟
