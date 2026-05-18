كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟

18-05-2026 | 08:18
كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
أفاد الدكتور ألكسندر كاليوجين، أخصائي علم وظائف الأعضاء، يمكن أن يؤدي عدم انتظام النظام الغذائي ونمط النوم، بالإضافة إلى مشكلات الجهاز العصبي، إلى الإرهاق المزمن.
ووفقا له، الإرهاق المزمن، هو حالة يشعر فيها الشخص بالمرض باستمرار. ويوضح كيفية التخلص من هذه الحالة.

وقال: "ليس الإرهاق المزمن مجرد كسل أو مزاج سيئ، بل هو إشارة من الجسم إلى وجود خلل في التوازن بين الجهد المبذول والراحة. وغالبا ما يحدث عند الحرمان المزمن من النوم، والإجهاد المطول، وقلة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي غير متوازن، ونقص الحديد، ونقص فيتامين D، وأمراض الغدة الدرقية، وآثار العدوى، والقلق والاكتئاب".

وأضاف: "الخطوة الأولى هي استعادة الروتين اليومي- النوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبا، وإبعاد الأضواء الساطعة والهواتف ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل قبل النوم بساعة".

ونصح الخبير، بالإكثار من الحركة لمكافحة الشعور بالارهاق، ولكن دون ممارسة تمارين بجنية مكثفة، لأنها تكون في هذه الحالة ضارة.

وقال: "الخطوة الثانية هي ممارسة الرياضة باعتدال: فالمشي لمدة 30- 40 دقيقة يوميا غالبا ما يكون أكثر فعالية من محاولة البدء حياة جديدة بتمارين شاقة. ومن المهم أيضا تحسين النظام الغذائي- تناول الطعام بانتظام، والحصول على كمية كافية من البروتين والماء والخضراوات، والحد من تناول الكحول والكافيين".

ووفقا له، إذا استمر التعب لأكثر من 2-3 أسابيع، وأثر على العمل والحياة، وترافق مع ضيق في التنفس، وخفقان، وفقدان الوزن، وحمى، واضطرابات في النوم، أو خمول، فيجب استشارة الطبيب. لأنه في مثل هذه الحالات، من المهم عدم إخفاء المشكلة بالمنشطات، بل تشخيص السبب الجذري. لأنه لا ينصح باستعادة الحيوية بإيذاء النفس، بل باستعادة النوم والروتين والحركة والتشخيص في الوقت المناسب. (روسيا اليوم) 
الألم المزمن والاكتئاب.. كيف يتغير دماغك مع الوقت؟
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
اكتشاف دائرة عصبية في الدماغ قد يغيّر فهم وعلاج الألم المزمن!
كيف يحمي الكرز الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة؟
