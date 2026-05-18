صحة
أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو.. ما هي؟
Lebanon 24
18-05-2026
|
10:52
أظهرت دراسة، نشرتها مجلة "Allergy"، أن الأطفال الذين يحصلون على أكثر من 30% من سعراتهم الحرارية اليومية من الأطعمة فائقة المعالجة، أكثر عرضة للإصابة بالربو بأربعة أضعاف تقريبا.
وراقب الباحثون نحو 700 طفل في
إسبانيا
لمدة 3.4 سنوات تقريبا، وقدّم أولياء الأمور لهم معلومات مفصلة عن
النظام الغذائي
لأطفالهم، وحلل الباحثون نسبة الأطعمة فائقة المعالجة - كالحبوب السكرية والمشروبات
الغازية
والوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات السريعة وغيرها من الأطعمة المصنعة التي يتناولها الأطفال.
وأظهرت النتائج وجود صلة واضحة بين الأطعمة الجاهزة وارتفاع خطر إصابة الأطفال بالربو، فكلما زادت هذه الأطعمة في النظام الغذائي، ارتفع خطر الإصابة بالربو في سن مبكرة، وكان الأطفال الذين يستهلكون كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بالربو بأربعة أضعاف تقريبا من الأطفال الذين يتناولونها بشكل أقل، فيما لم يجد العلماء صلة بين هذه الأطعمة وأمراض حساسية الجهاز التنفسي الأخرى.
ويشير الباحثون إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تحفّز العمليات الالتهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المجاري التنفسية والرئتين، لذا فإن الحد من هذه الأطعمة في النظام الغذائي للأطفال قد يكون إجراء فعالا للوقاية من مرض الربو. (روسيا اليوم)
أطعمة يومية قد تزيد خطر الجفاف
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب
مرض يزيد خطر الوفاة المبكرة.. ما هو؟
ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل يزيد خطر السمنة والسكري لدى الأطفال.. دراسة تكشف التفاصيل
لا لقاح لها... هذه أبرز المعلومات عن السلالة الجديدة من فيروس "إيبولا"
لا لقاح لها... هذه أبرز المعلومات عن السلالة الجديدة من فيروس "إيبولا"
09:00 | 2026-05-18
كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
08:18 | 2026-05-18
إنتهاء رحلة السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا".. وهذا مصير من بَقِيَ على متنها
إنتهاء رحلة السفينة الموبوءة بفيروس "هانتا".. وهذا مصير من بَقِيَ على متنها
06:12 | 2026-05-18
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
04:00 | 2026-05-18
أدوية إنقاص الوزن تُهدد استقرار العلاقات الزوجية.. هذا ما كشفه متخصصون
أدوية إنقاص الوزن تُهدد استقرار العلاقات الزوجية.. هذا ما كشفه متخصصون
02:08 | 2026-05-18
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
حدثان خطيران في 24 ساعة.. لبنان أمام أيام مفصلية
06:00 | 2026-05-18
تقرير إسباني عن "حرب لبنان".. ماذا قال؟
تقرير إسباني عن "حرب لبنان".. ماذا قال؟
15:00 | 2026-05-17
عن "أموال حزب الله".. تفاصيل ينشرها مركز في تل أبيب
عن "أموال حزب الله".. تفاصيل ينشرها مركز في تل أبيب
14:00 | 2026-05-17
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:40 | 2026-05-18
