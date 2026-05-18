أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو.. ما هي؟

أظهرت دراسة، نشرتها مجلة "Allergy"، أن الأطفال الذين يحصلون على أكثر من 30% من سعراتهم الحرارية اليومية من الأطعمة فائقة المعالجة، أكثر عرضة للإصابة بالربو بأربعة أضعاف تقريبا.



وأظهرت النتائج وجود صلة واضحة بين الأطعمة الجاهزة وارتفاع خطر إصابة الأطفال بالربو، فكلما زادت هذه الأطعمة في النظام الغذائي، ارتفع خطر الإصابة بالربو في سن مبكرة، وكان الأطفال الذين يستهلكون كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بالربو بأربعة أضعاف تقريبا من الأطفال الذين يتناولونها بشكل أقل، فيما لم يجد العلماء صلة بين هذه الأطعمة وأمراض حساسية الجهاز التنفسي الأخرى. وراقب الباحثون نحو 700 طفل في لمدة 3.4 سنوات تقريبا، وقدّم أولياء الأمور لهم معلومات مفصلة عن لأطفالهم، وحلل الباحثون نسبة الأطعمة فائقة المعالجة - كالحبوب السكرية والمشروبات والوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات السريعة وغيرها من الأطعمة المصنعة التي يتناولها الأطفال.

ويشير الباحثون إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تحفّز العمليات الالتهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المجاري التنفسية والرئتين، لذا فإن الحد من هذه الأطعمة في النظام الغذائي للأطفال قد يكون إجراء فعالا للوقاية من مرض الربو. (روسيا اليوم)