البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم

يُعدّ البصل من أكثر الخضروات استخداماً في المطبخ حول العالم، وليس مجرد مكوّن يضيف نكهة للطعام، بل يحمل أيضاً فوائد صحية عديدة تجعله جزءاً مهماً من المتوازن.يحتوي البصل على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل “الكيرسيتين”، التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ودعم جهاز المناعة. كما تشير دراسات غذائية إلى أن تناول البصل قد يساهم في تحسين صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات وضغط .ومن الفوائد المهمة للبصل أيضاً دوره في دعم صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على ألياف غذائية تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة. كما يُعتقد أنه يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يجعله مفيداً للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سكر الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي.ولا يقتصر استخدام البصل على الفوائد الغذائية فقط، بل يُستخدم أيضاً في بعض الوصفات الشعبية التقليدية لدعم صحة الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض الزكام، رغم أن هذه الاستخدامات تحتاج إلى المزيد من الأدلة العلمية.وفي النهاية، يبقى البصل إضافة صحية مفيدة عند تناوله باعتدال ضمن غذاء متوازن، إلى جانب نمط حياة صحي يشمل التنوع الغذائي والنشاط البدني.