تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تغييران بسيطان في العادات اليومية يساعدان على التخلص من الشخير
Lebanon 24
20-05-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة أسترالية حديثة إلى أن حالات انقطاع النفس النومي، وهو الشخير الذي يؤدي إلى توقف التنفس ثم معاودته، مما يقلل من مستويات الأكسجين في
الدم
، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء
السكري
من النوع الثاني، وغيرها، من المرجح أن تتضاعف خلال 75 عاماً كنتيجة مباشرة للاحتباس الحراري.
Advertisement
ويعاني عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم من الشخير، من الجنسين، وتزداد هذه الحالة شيوعاً مع التقدم في السن، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Good Housekeeping.
حل لمشكلة الشخير
وتكمن مشكلة الشخير أثناء النوم في كيفية التعامل معها. فعلى سبيل المثال، تمتلئ مواقع الإنترنت بالأجهزة والأدوات التي تعد براحة فورية. لكن بغض النظر عما يقوله "تيك توك"، لا ينصح الخبراء باستخدام الشريط اللاصق للفم، علاوة على أن واقي الفم غير مريح وغير فعال وشرائط الأنف لا تحقق النتائج المرجوة.
فقدان الوزن
يمكن البدء بممارسة الرياضة أكثر والسعي لفقد الوزن الزائد، ليس بشكل كبير أو ملحوظ، ولكن بشكل واضح.
تقول سارة حميد، استشارية الغدد الصماء في مؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لهيئة
الخدمات الصحية
الوطنية الإنجليزية ومؤلفة كتاب "
النظام الغذائي
الكامل"، إن الوزن يُسبب الشخير، موضحة أن الآلية هي أن الوزن الزائد حول الرقبة يضغط على القصبة الهوائية عند الاستلقاء، ويتحسن الشخير بشكل ملحوظ لدى الكثيرين (وليس جميعهم) مع فقدان الوزن.
كما تشير إحدى الدراسات إلى أن فقدان الوزن، وخاصة فقدان 3 كيلوغرامات، يمكن أن يقلل عدد مرات الشخير في الساعة من 320 إلى 176.
النوم على الجانب
كما تساعد حيلة النوم على الجانب بدلاً من الاستلقاء على الظهر في تحسن ملحوظ.
ويؤثر النوم على الجانب بشكل كبير على الشخير، لدرجة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية
البريطانية
توصي من يعانون من الشخير بتجربة "لصق أو خياطة كرة تنس على ظهر ملابس النوم"، لتذكيرهم ومنعهم من النوم على الظهر.
مواضيع ذات صلة
خطوات بسيطة من البيت.. عادات يومية منخفضة الكلفة قد تعزز صحتك
Lebanon 24
خطوات بسيطة من البيت.. عادات يومية منخفضة الكلفة قد تعزز صحتك
20/05/2026 13:51:25
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطعمة المخمّرة قد تساعد الجسم على التخلّص من الجسيمات البلاستيكية
Lebanon 24
الأطعمة المخمّرة قد تساعد الجسم على التخلّص من الجسيمات البلاستيكية
20/05/2026 13:51:25
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
Lebanon 24
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
20/05/2026 13:51:25
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
20/05/2026 13:51:25
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات الصحية
النظام الغذائي
البريطانية
البريطاني
الرياض
السكري
رياض
مارس
تابع
قد يعجبك أيضاً
منظمّة الصحة العالمية: خطر تفشي "إيبولا" منخفض عالمياً
Lebanon 24
منظمّة الصحة العالمية: خطر تفشي "إيبولا" منخفض عالمياً
06:10 | 2026-05-20
20/05/2026 06:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إيبولا يعود إلى الواجهة… “خارج عن السيطرة” هل يقترب العالم من تهديد وبائي جديد؟
Lebanon 24
إيبولا يعود إلى الواجهة… “خارج عن السيطرة” هل يقترب العالم من تهديد وبائي جديد؟
02:30 | 2026-05-20
20/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
Lebanon 24
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
02:11 | 2026-05-20
20/05/2026 02:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أول عدسات لاصقة ذكية تعالج الاكتئاب
Lebanon 24
أول عدسات لاصقة ذكية تعالج الاكتئاب
02:00 | 2026-05-20
20/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسة السمع تختلف بين الجنسين.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
حاسة السمع تختلف بين الجنسين.. دراسة تكشف التفاصيل
23:46 | 2026-05-19
19/05/2026 11:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
Lebanon 24
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
15:05 | 2026-05-19
19/05/2026 03:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
07:55 | 2026-05-19
19/05/2026 07:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
09:01 | 2026-05-19
19/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
10:00 | 2026-05-19
19/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:10 | 2026-05-20
منظمّة الصحة العالمية: خطر تفشي "إيبولا" منخفض عالمياً
02:30 | 2026-05-20
إيبولا يعود إلى الواجهة… “خارج عن السيطرة” هل يقترب العالم من تهديد وبائي جديد؟
02:11 | 2026-05-20
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
02:00 | 2026-05-20
أول عدسات لاصقة ذكية تعالج الاكتئاب
23:46 | 2026-05-19
حاسة السمع تختلف بين الجنسين.. دراسة تكشف التفاصيل
16:19 | 2026-05-19
وزير الصحة من جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 13:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24