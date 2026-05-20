دراسة: 5 خضروات مهملة تعزز صحة الأمعاء وتكسر الرتابة الغذائية

كشفت دراسة حديثة نشرها اختصاصي جراحة القلب والتغذية، ستيف غوندري، أن إدراج مجموعة من الخضروات "المهملة" في الأسواق يعزز صحة الأمعاء ويكسر "الرتابة الغذائية" التي تدفع الكثيرين للتخلي عن الحميات. وأشار تقرير لـ"هاف بوست" إلى أن الملل الناتج عن تكرار الأطعمة، وليس الجوع، هو العائق الأساسي أمام الالتزام بالغذاء الصحي.وفي هذا السياق، حدد غوندري 5 خضروات غير شائعة غنية بالفوائد وهي:الخرشوف الأرضي (التوبينامبور): غني بألياف "الإينولين" الحيوية التي تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، وتقلل الالتهابات، وتعزز المناعة.الأوكرا (البامية الأفريقية): تحتوي على مركبات وألياف تنظم مستويات السكر في وتدعم الجهاز المناعي.الراديكيو (الهندباء الحمراء): يعزز طعمها المر وظائف الكبد ويحسّن الهضم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.جذر الكرفس (أبيونابو): بديل منخفض السعرات الحرارية للبطاطس، وغني بالمعادن الأساسية كالحديد والكالسيوم والزنك.الجيكاما (البطاطا المكسيكية): غنية بالألياف، والماء، وفيتامين C، وتعد وجبة خفيفة مشبعة ومنعشة.وخلص غوندري إلى أن دمج هذه الأصناف في النظام اليومي يضمن تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الالتهابات، وتحفيز الاستمرارية في اتباع نمط حياة صحي.