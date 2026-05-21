صحة

4 عناصر غذائية أساسية لبشرة صحية وأكثر نضارة.. تعرف إليها!

Lebanon 24
21-05-2026 | 07:57
4 عناصر غذائية أساسية لبشرة صحية وأكثر نضارة.. تعرف إليها!
أكد الطبيب البريطاني أمير خان أن بعض الأطعمة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، لافتًا إلى أن النظام الغذائي يؤثر مباشرة على إنتاج الكولاجين وترطيب الجلد والحدّ من الالتهابات.

وأوضح خان، في مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، أن صحة البشرة ترتبط بما يتناوله الإنسان يوميًا تمامًا مثل باقي أعضاء الجسم، مشددًا على أنه لا توجد أطعمة سحرية تقضي على التجاعيد فورًا، لكن بعض العناصر الغذائية تساهم في دعم الجلد وإبطاء علامات التقدّم في السن.

فيتامين ج
أشار إلى أن فيتامين ج يُعد من أبرز العناصر المفيدة للبشرة، ويوجد في الفلفل الأحمر والكيوي والحمضيات، حيث يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لمرونة الجلد وتسريع التئام الجروح.

أوميغا 3
كما دعا إلى تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 مثل السلمون والسردين والماكريل، إضافة إلى الجوز وبذور الكتان للنباتيين، لما لها من دور في ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

 

البيتا كاروتين
ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح خان أهمية البيتا كاروتين الموجود في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ، مشيرًا إلى أنه يعمل كمضاد أكسدة وقد يساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

فيتامين هـ والدهون الصحية
أما فيتامين هـ والدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو، فتسهم في حماية خلايا الجلد من الإجهاد التأكسدي وتعزيز وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة.

وختم خان بالتأكيد على أن اتباع نظام غذائي متوازن، مع النوم الكافي وشرب الماء واستخدام واقي الشمس يوميًا، يبقى أكثر فاعلية لصحة البشرة من الاعتماد على المكملات باهظة الثمن أو المنتجات التجميلية المبالغ في تسويقها. (آرم نيوز) 

 
 
 
