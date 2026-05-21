قبل السفر بالطائرة… خطوات بسيطة لتخفيف الانتفاخ والانزعاج!

21-05-2026 | 06:17
قبل السفر بالطائرة… خطوات بسيطة لتخفيف الانتفاخ والانزعاج!
يعاني العديد من المسافرين من الانتفاخ وعدم الارتياح خلال الرحلات الجوية، وهي حالة شائعة تنتج عن تغيّر ضغط الهواء داخل مقصورة الطائرة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة ميغان روسي، المتخصصة في صحة الجهاز الهضمي، ثلاث خطوات بسيطة يمكن أن تساعد في التخفيف من هذا الانزعاج وتحسين الراحة أثناء السفر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن انخفاض ضغط المقصورة مع ارتفاع الطائرة يؤدي إلى تمدد الغازات داخل الجهاز الهضمي، ما يسبب شعوراً بالانتفاخ والألم والغازات، مشيرة إلى أن هذه الحالة قد تصيب مختلف المسافرين وليس فقط من يعانون من متلازمة القولون العصبي.

ونصحت روسي بتخفيف تناول الأطعمة الغنية بـ"الفودماب" قبل السفر بـ24 إلى 48 ساعة، وهي كربوهيدرات يصعب على بعض الأشخاص هضمها، مثل الثوم والبصل والتفاح والقرنبيط.

كما دعت إلى تجنّب المشروبات الغازية والعلكة والوجبات الثقيلة قبل الرحلة، لأنها تساهم في زيادة الغازات وإبطاء عملية الهضم.

وأكدت أهمية شرب كمية كافية من الماء والتحرّك خلال الرحلة، لما لذلك من دور في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

من جانبه، حذّر الطبيب العام شوزاب خان من أن السفر بالطائرة قد ينعكس على الجسم بطرق مختلفة، أبرزها ارتفاع خطر الإصابة بتجلّط الأوردة العميقة نتيجة الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة والجفاف.

وأشار إلى أن الرحلات الطويلة قد تؤدي أيضاً إلى اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بسبب تغيّر المناطق الزمنية، إضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد داخل الطائرة نتيجة انخفاض الرطوبة وتقارب المسافرين.

