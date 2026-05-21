كيف يتغيّر النبض في مرحلة ما قبل سن اليأس؟

وتقول الطبيبة: "لا، لستِ مجنونة، عندما يقترب سن اليأس، قد يصبح قلبك أكثر حساسية"، في إشارة إلى أن الأعراض شائعة وليست بالضرورة خطيرة. مع اقتراب مرحلة سن اليأس وما قبلها، قد تلاحظ بعض النساء تغيرات مفاجئة في ضربات القلب، تتراوح بين خفقان سريع وإحساس قوي بالنبض، ما يثير القلق رغم أن تفسيره غالباً "فسيولوجي"، بحسب الخبراء.وتوضح الطبيبة العامة سارة مارين بيربيّيل أن هذه المرحلة ترتبط بتغيّر واضح في الهرمونات، خاصة انخفاض هرمون الإستروجين، وهو ما قد يجعل القلب أكثر حساسية للمؤثرات اليومية.وتقول الطبيبة: "لا، لستِ مجنونة، عندما يقترب سن اليأس، قد يصبح قلبك أكثر حساسية"، في إشارة إلى أن الأعراض شائعة وليست بالضرورة خطيرة.

وتشرح أن الإستروجين، خلال سنوات الخصوبة، يعمل كحاجز واقٍ للجهاز القلبي الوعائي، إذ يساعد في حماية الشرايين، وتقليل الضار، وتنظيم الجهاز العصبي.

لكن مع انخفاض مستوياته، يصبح الجسم أكثر تفاعلاً مع التوتر البسيط أو المنبهات، ما قد يؤدي إلى خفقان مفاجئ أو تسارع في ضربات القلب.



وتشير إلى أن الهبّات الساخنة تلعب دوراً مهماً أيضاً، إذ يؤدي اضطراب "الترموستات" الدماغي إلى شعور مفاجئ بالحرارة، يتبعه توسع في الأوعية الدموية وزيادة سرعة ضخ ، ما يسبب تعرقاً وخفقاناً واضحاً.



ويؤكد الطبيب أبيّيان أن أمراض القلب تبقى السبب الأول للوفاة لدى النساء، حتى قبل سرطان الثدي، مشدداً على أهمية عدم تجاهل الأعراض المقلقة.