صحة
كيف يتغيّر النبض في مرحلة ما قبل سن اليأس؟
Lebanon 24
21-05-2026
|
23:00
مع اقتراب مرحلة سن اليأس وما قبلها، قد تلاحظ بعض النساء تغيرات مفاجئة في ضربات القلب، تتراوح بين خفقان سريع وإحساس قوي بالنبض، ما يثير القلق رغم أن تفسيره غالباً "فسيولوجي"، بحسب الخبراء.
وتوضح الطبيبة العامة سارة مارين بيربيّيل أن هذه المرحلة ترتبط بتغيّر واضح في الهرمونات، خاصة انخفاض هرمون الإستروجين، وهو ما قد يجعل القلب أكثر حساسية للمؤثرات اليومية.
وتقول الطبيبة: "لا، لستِ مجنونة، عندما يقترب سن اليأس، قد يصبح قلبك أكثر حساسية"، في إشارة إلى أن الأعراض شائعة وليست بالضرورة خطيرة.
وتشرح أن الإستروجين، خلال سنوات الخصوبة، يعمل كحاجز واقٍ للجهاز القلبي الوعائي، إذ يساعد في حماية الشرايين، وتقليل
الكوليسترول
الضار، وتنظيم الجهاز العصبي.
لكن مع انخفاض مستوياته، يصبح الجسم أكثر تفاعلاً مع التوتر البسيط أو المنبهات، ما قد يؤدي إلى خفقان مفاجئ أو تسارع في ضربات القلب.
وتشير إلى أن الهبّات الساخنة تلعب دوراً مهماً أيضاً، إذ يؤدي اضطراب "الترموستات" الدماغي إلى شعور مفاجئ بالحرارة، يتبعه توسع في الأوعية الدموية وزيادة سرعة ضخ
الدم
، ما يسبب تعرقاً وخفقاناً واضحاً.
ويؤكد الطبيب
خوسيه
أبيّيان أن أمراض القلب تبقى السبب الأول للوفاة لدى النساء، حتى قبل سرطان الثدي، مشدداً على أهمية عدم تجاهل الأعراض المقلقة.
وينصح بمراجعة الطبيب فوراً إذا ترافق الخفقان مع ألم في
الصدر
، أو دوار شديد، أو صعوبة في التنفس، أو ظهر أثناء الجهد البدني.
كما تشير سارة مارين بيربيّيل إلى أن انخفاض الإستروجين قد يؤثر أيضاً على الأمعاء، مسبباً ما يُعرف بـ "الأمعاء المتسربة"، وهو ما قد يؤدي إلى التهابات عامة تؤثر بدورها على القلب والشرايين.
وتختم الطبيبة بالتأكيد على أن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك القهوة، قد تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين التوازن خلال هذه المرحلة الحساسة. (إرم نيوز)
ما الحقيقة المدهشة وراء انخفاض النبض؟
سن اليأس عند المرأة: مكملات رائجة… لكن فعاليتها ما زالت موضع شك
نقص الكالسيوم عند النساء.. كيفية حماية العظام بعد سن اليأس
قائد الجيش بحث مرحلة ما بعد اليونيفيل
كيف نتغلب على نمط الحياة الخامل؟ اليكم بعض النصائح
بعد الاعلان عن عشرات الإصابات... إحراق مركز لعلاج إيبولا في الكونغو
لماذا نرى أنماطًا وألوانًا متحركة عند إغماض العينين؟
دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة
هذه المواد الحافظة ترفع خطر الإصابة بالضغط وأمراض القلب.. احذرها!
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
