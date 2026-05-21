صحة

كيف يتغيّر النبض في مرحلة ما قبل سن اليأس؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 23:00
كيف يتغيّر النبض في مرحلة ما قبل سن اليأس؟
مع اقتراب مرحلة سن اليأس وما قبلها، قد تلاحظ بعض النساء تغيرات مفاجئة في ضربات القلب، تتراوح بين خفقان سريع وإحساس قوي بالنبض، ما يثير القلق رغم أن تفسيره غالباً "فسيولوجي"، بحسب الخبراء.

وتوضح الطبيبة العامة سارة مارين بيربيّيل أن هذه المرحلة ترتبط بتغيّر واضح في الهرمونات، خاصة انخفاض هرمون الإستروجين، وهو ما قد يجعل القلب أكثر حساسية للمؤثرات اليومية.
وتقول الطبيبة: "لا، لستِ مجنونة، عندما يقترب سن اليأس، قد يصبح قلبك أكثر حساسية"، في إشارة إلى أن الأعراض شائعة وليست بالضرورة خطيرة. 
 
وتشرح أن الإستروجين، خلال سنوات الخصوبة، يعمل كحاجز واقٍ للجهاز القلبي الوعائي، إذ يساعد في حماية الشرايين، وتقليل الكوليسترول الضار، وتنظيم الجهاز العصبي.
لكن مع انخفاض مستوياته، يصبح الجسم أكثر تفاعلاً مع التوتر البسيط أو المنبهات، ما قد يؤدي إلى خفقان مفاجئ أو تسارع في ضربات القلب.

وتشير إلى أن الهبّات الساخنة تلعب دوراً مهماً أيضاً، إذ يؤدي اضطراب "الترموستات" الدماغي إلى شعور مفاجئ بالحرارة، يتبعه توسع في الأوعية الدموية وزيادة سرعة ضخ الدم، ما يسبب تعرقاً وخفقاناً واضحاً.

ويؤكد الطبيب خوسيه أبيّيان أن أمراض القلب تبقى السبب الأول للوفاة لدى النساء، حتى قبل سرطان الثدي، مشدداً على أهمية عدم تجاهل الأعراض المقلقة.
 
وينصح بمراجعة الطبيب فوراً إذا ترافق الخفقان مع ألم في الصدر، أو دوار شديد، أو صعوبة في التنفس، أو ظهر أثناء الجهد البدني.

كما تشير سارة مارين بيربيّيل إلى أن انخفاض الإستروجين قد يؤثر أيضاً على الأمعاء، مسبباً ما يُعرف بـ "الأمعاء المتسربة"، وهو ما قد يؤدي إلى التهابات عامة تؤثر بدورها على القلب والشرايين.

وتختم الطبيبة بالتأكيد على أن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك القهوة، قد تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين التوازن خلال هذه المرحلة الحساسة. (إرم نيوز) 
