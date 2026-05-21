لماذا نرى أنماطًا وألوانًا متحركة عند إغماض العينين؟

قد يفترض البعض أن إغلاق العينين يعني ظلامًا تامًا، لكن الحقيقة أن كثيرين يرون أنماطًا وألوانًا وأشكالًا متحركة في تلك اللحظة، في ظاهرة حيّرت العلماء وأثارت الفضول.



وتشير منصة المعلومات الصحية "هيلثلاين" إلى أن ما يُعرف بـ "الهلاوس البصرية عند إغلاق العينين" هو أمر شائع لدى عدد كبير من الأشخاص، رغم أن ليس الجميع يختبره بالطريقة نفسها.



وتوضح أن هذه المشاهد تُعد "هلاوس" بالمعنى العلمي، لأنها لا تأتي من العالم الخارجي، بل من الدماغ نفسه، الذي يبدأ بإنتاج صور داخلية عندما يُحرم من الضوء.



وتشرح عيادة أن هذه الظاهرة ترتبط بما يُسمى "الفوسفينات"، وهي ومضات ضوئية قد تظهر حتى دون وجود أي مصدر ضوء حقيقي يدخل إلى .



وتضيف أن هذه الحالة تحدث غالبًا عند الضغط على العينين، مثل النوم بوضعية يضغط فيها الوجه على الوسادة، أو عند فرك العينين، لكنها قد ترتبط أيضًا بالدماغ أو الشبكية.



وتؤكد العيادة أن هذه "قد تكون أو لا تكون" مرتبطة بمشكلات صحية، لكنها في الغالب ليست مدعاة للقلق. ومن أكثر الأشكال شيوعًا: دوائر لولبية، ومربعات صغيرة، وومضات ضوئية عشوائية، وأحيانًا صور غير واضحة تتغير باستمرار.